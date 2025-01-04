بعد اعتزاله الفن، كل ما تريد معرفته عن مرض لطفي لبيب

أعلن الفنان لطفي لبيب عن اعتزاله الفن بشكل نهائي، بسبب إصابته بورم في الحنجرة، جعله يقرر الابتعاد التام عن الوسط الفني بشكل نهائي وبلا رجعة. ونستعرض في التقرير التالي كل تفاصيل مرض الفنان لطفي لبيب:

ما هو ورم الحنجرة؟

سرطان الحنجرة هو نوع من سرطان الرأس والرقبة يحدث في الحنجرة، وهذه هي منطقة الحلق بين قاعدة اللسان وأعلى القصبة الهوائية، ومتوسط ​​عمر الشخص الذي يتلقى تشخيص سرطان الحنجرة هو 66 عامًا، ومعظم الأشخاص الذين يتم تشخيصهم حديثًا هم أكبر من 55 عامًا.

الأعراض الرئيسية لورم الحنجرة

يمكن أن يؤثر موقع الورم الأساسي على مدى سرعة ملاحظة الشخص لأعراض سرطان الحنجرة.

ينتج السرطان الذي يبدأ في منطقة الحبال الصوتية أعراضًا ملحوظة تتعلق بتغيرات الصوت، مثل بحة الصوت أو ضيق التنفس، وهذا يعني أن الأطباء قد يتمكنون من التعرف على السرطان في مرحلة مبكرة أكثر من ظهوره في منطقة أعلى من الرأس والرقبة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

إذا كان الشخص مصابًا بسرطان يحدث أولًا فوق الحبال الصوتية، فقد لا يلاحظ الأعراض حتى ينتشر المرض.

الأعراض المبكرة لسرطان الحنجرة

عادةً لا توجد أعراض في المرحلة 0، وهي المرحلة الأولى من السرطان، أو سرطان موضعي، وفي هذه المرحلة، توجد خلايا غير نمطية في بطانة الحنجرة قد تتطور لتصبح سرطانًا.

قد لا ينتج سرطان الحنجرة في المرحلة الأولى أعراضًا واضحة، حتى سرطان الحنجرة، حيث يظهر المرض على الحبال الصوتية، قد لا يكون له أعراض واضحة لأن الحبال الصوتية تعمل عادةً كما ينبغي في المرحلة الأولى، ومع ذلك، من الممكن أن يعاني الشخص من تغيرات في جودة الصوت أو بحة في الصوت في هذه المرحلة.

تبدأ وظيفة الحبال الصوتية في التغير في المرحلة الثانية من سرطان الحنجرة وتحت الحنجرة، وإذا نشأ السرطان فوق الحبال الصوتية، فقد تظل وظيفتها طبيعية في المرحلة الثانية.

الأعراض المتأخرة لسرطان الحنجرة

عندما ينتشر سرطان الحنجرة إلى ما هو أبعد من موقع الورم الأساسي، فقد تظهر أعراض أخرى.

تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الحنجرة ما يلي:

التهاب الحلق المستمر

صعوبة أو ألم عند البلع

صعوبة في البلع

ألم في الأذن

صعوبة في التنفس

فقدان الوزن غير المقصود

وجود كتلة ملحوظة في الرقبة

ألم مستمر في الحلق

قد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

صوت صفير أو صفير عالي النبرة عند التنفس، يُعرف باسم الصرير

سعال مستمر

سعال دموي

رائحة الفم الكريهة

إرهاق

أعراض ورم الحنجرة الحميد

توجد عدة أنواع من الآفات الحميدة في الحنجرة:

ورم حليمي حنجري: تنمو هذه الأورام الحميدة بسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

عقيدات الحبال الصوتية: وهي نتوءات صغيرة يمكن أن تتطور على الطيات الصوتية بسبب الإفراط في استخدام الصوت.

الورم الحبيبي للحبل الصوتي: وهي كتل في الطيات الصوتية بسبب تهيج مثل التنبيب الجراحي.

التهاب الحبال الصوتية أو وذمة رينكه: وهو تورم في الحبال الصوتية يحدث غالبًا بسبب الاستخدام المزمن للتبغ.

غالبًا ما يكون لهذه الحالات نظرة إيجابية للغاية لأنها حميدة، وفي الحالات الأكثر خطورة، قد يحتاج الورم الحميد في الحنجرة إلى العلاج لأنه يعيق مجرى الهواء أو يؤثر على جودة الصوت.

يبلغ خطر تحول الورم الحليمي الحنجري إلى سرطان الخلايا الحرشفية 1- 4%.

تشترك الآفات الحميدة في الحنجرة في بعض الأعراض مع سرطان الحنجرة، بما في ذلك:

صعوبة التنفس بسبب انسداد مجرى الهواء

بحة الصوت

صعوبة البلع

ألم الأذن

السعال

دم في البلغم

ما الذي يسبب سرطان الحنجرة؟

يمكن أن تسبب بعض أشكال فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، في الإصابة بسرطان الحنجرة.

وتزداد فرصة الإصابة بسرطان الحنجرة عندما يستخدم الشخص التبغ أو يشرب الكحول بشكل متكرر.

ما هي عوامل الخطر لسرطان الحنجرة؟

يزيد التدخين أو استخدام منتجات التبغ الأخرى من خطر الإصابة بسرطان الحنجرة بشكل كبير، كما أن شرب الكحول، وخاصة الكثير منه يزيد من خطر الإصابة، كما أن استخدام الكحول والتبغ معًا يزيد من خطر الإصابة بشكل أكبر.

تشمل عوامل الخطر الأخرى للإصابة بسرطان الحنجرة ما يلي:

العمر: يحدث سرطان الحنجرة أكثر لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر.

الجنس: الرجال هم أكثر عرضة للإصابة بهذا السرطان بحوالي خمس مرات، ربما لأن التدخين واستهلاك الكحوليات بكثرة يحدث بشكل أكبر بين هذه المجموعة.

تاريخ الإصابة بسرطان الرأس والرقبة: حوالي 1 من كل 4 (25%) من الأشخاص الذين أصيبوا بسرطان الرأس والرقبة سيصابون به مرة أخرى.

الوظيفة: الأشخاص المعرضون لمواد معينة في العمل هم أكثر عرضة للإصابة، وتشمل هذه المواد ضباب حمض الكبريتيك، وغبار الخشب، والنيكل، والأسبستوس أو غاز الخردل المستخدم في التصنيع، الأشخاص الذين يعملون مع الآلات هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الحنجرة.

ما هو علاج سرطان الحنجرة؟

يشمل علاج سرطان الحنجرة ما يلي:

الإشعاع العلاج: يقوم أخصائيو الأورام الإشعاعية بتوصيل حزم إشعاعية عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية، ويستهدف الإشعاع الورم فقط لتقليل الضرر الذي يلحق بالأنسجة السليمة المحيطة.

العلاج الكيميائي: يستخدم أخصائيو الأورام الطبية الأدوية لقتل أو إبطاء نمو الخلايا السرطانية، وغالبًا ما يتلقى الأشخاص العلاج الكيميائي عن طريق الوريد، ويمكن أن يسبب العلاج الكيميائي آثارًا جانبية أثناء العلاج يمكن لأخصائي الأورام الطبية للمساعدة في إدارتها.

العلاج المناعي: يستخدم هذا العلاج جهاز المناعة، والدفاعات الطبيعية للجسم، للمساعدة في مكافحة السرطان، ويُطلق على العلاج المناعي أيضًا العلاج البيولوجي.

العلاج الموجه: يستهدف هذا العلاج الخلايا السرطانية بأنواع معينة من البروتينات، مما يمنع الخلايا من التكاثر.

الجراحة: بالنسبة لسرطان الحنجرة المبكر، يمكن للجراحة إزالة الورم مع الحفاظ على الحنجرة (وقدرتك على الكلام والبلع)، بالنسبة للسرطان المتقدم، غالبًا ما يحتاج الجراحون إلى إجراء استئصال الحنجرة، وهي الجراحة التي تزيل الحنجرة بالكامل.

قد يخضع المريض لأكثر من علاج، على سبيل المثال، يخضع الأشخاص أحيانًا للعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي بعد الجراحة لتدمير أي خلايا سرطانية متبقية.

ما هي إجراءات جراحة الحنجرة؟

تزيل الجراحة السرطان، والهدف من جراحة سرطان الحنجرة هو إزالة الورم مع الحفاظ على وظيفة الحنجرة، وقد يحتاج الجراح إلى إزالة جزء من الحنجرة أو كلها، وتشمل الإجراءات الجراحية:

استئصال الحبل الصوتي: إزالة جزء من الحبل الصوتي أو كله، عادةً من خلال الفم.

استئصال الحنجرة فوق اللعاب: إزالة الجزء العلوي من الحنجرة، إما من خلال الرقبة أو من خلال الفم.

استئصال نصف الحنجرة: إزالة نصف الحنجرة، مع الحفاظ على الصوت.

استئصال الحنجرة الجزئي: إزالة جزء من الحنجرة حتى تحتفظ بالقدرة على الكلام.

استئصال الحنجرة الكلي: إزالة الحنجرة بالكامل، من خلال الرقبة.

استئصال الغدة الدرقية: إزالة الغدة الدرقية بالكامل أو جزء منها.

الجراحة بالليزر: إزالة الورم في إجراء غير دموي باستخدام شعاع الليزر.

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