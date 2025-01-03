احذر لون لسانك، مؤشر للإصابة بهذا المرض

كشفت وزارة الصحة عن وجود ألوان متعددة للسان في فم الإنسان، مشيرة إلى أن لون اللسان يعكس الحالة الصحية ويمكن أن يكون مؤشرا للكشف عن الإصابة بأي مرض خطير.

تغير لون اللسان دليل على الإصابة بالأمراض

وقالت وزارة الصحة إن تغير لون اللسان يمكن أن يكون مؤشر على وجود مشاكل صحية سواء بالفم أو بأعضاء الجسم الأخرى.

أكدت وزارة الصحة أن لون اللسان الطبيعي هو اللون الوردي، ويمكن أن يختلف إلى الوان متعددة منها:



١- اللون الأحمر الساطع: قد يكون مؤشرًا لنقص فيتامين ب ١٢ أو التهابات موضعية اللون الشاحب قد يشير إلى نقص الحديد ويعني ذلك الأنيميا (فقر الدم)



٢- اللون الأصفر: قد يشير إلى أمراض في الكبد أو الحوصلة المرارية اللون الأزرق

٣- اللون الأرجواني: قد يشير إلى أمراض مزمنة في القلب وارتفاع الكوليسترول



٤- اللون المائل للسواد قد يشير إلى الإصابة بعدوى فطرية، أو التدخين المزمن



٥- اللون الأصفر الداكن: يدل على مشاكل في الجهاز البولي



ويؤكد أطباء أمراض الأنف والأذن والحنجرة أن هناك صعوبة في تحديد أسباب تشقق اللسان ولكن اكثرها انتشارا:



1- إصابة اللسان بصدمة تؤدّّي إلى تشققه وهذه الصدمة جائز أن تكون عن طريق فرشاة الأسنان مثلًا.

2- أو قد يكون سببا وراثيا لتشقق اللسان.

3- وجود شذوذ باللسان أي يكون هناك نقص حليمات التذوّق أو زيادة فيها وهذا ما يسمى شذوذ اللسان.

أسباب التهاب اللسان

وتشمل أسباب التهاب اللسان:

- فرط الحساسية لبعض المواد التي تدخل الفم مثل معجون الأسنان أو بعض المعطرات أو غسول الفم. اختلال في الغدد اللعابية وبذلك يصبح اللسان جافًا وبعد ذلك يلتهب ويتشقق.



- إصابة اللسان بعدوى بكتيرية أو فيروسية او فطرية.

- الحروق التي تحدث باللسان نتيجة شرب شيء ساخن فجأة.

- وجود حواف مدببة للأسنان تنغرس في اللسان فتسبب التهاب اللسان.

- نقص الحديد في الجسم يسبب التهاب اللسان.

- نقص فيتامين b12 يسبب التهاب أيضًا اللسان.

- التدخين وشرب الكحول من المسببات للالتهابات في اللسان وتشققه.

- تناول الأطعمة الحارة أيضًا سبب مؤثر في تشققه.

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