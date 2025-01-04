أعراض وعلاج اضطراب ثنائي القطب في النساء

اضطراب ثنائي القطب هو مرض عقلي يسبب تغيرات شديدة في المزاج، ويمكن أن تتقلب هذه التحولات في المزاج من مشاعر الفرحة إلى مشاعر الحزن العميق، يمكن أن تضعف القدرة على العمل وفي الحياة الشخصية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض الاضطراب ثنائي القطب

من المهم فهم الخصائص الأساسية للاضطراب ثنائي القطب، والذي يمكن أن يساعد على فهم أفضل لكيفية تأثير الاضطراب ثنائي القطب على النساء، وتشمل الأعراض الرئيسية:

الهوس

الاكتئاب

الهوس

الهوس هو حالة من المزاج المرتفع، أثناء نوبات الهوس، قد يشعر الشخص بروح معنوية عالية وحيوية وإبداع، وقد يشعر أيضًا بالانفعال، وتخرط في سلوكيات عالية الخطورة، مثل تعاطي المخدرات أو قد ينفق الأموال بتهور، أو يقوم باستثمارات سيئة بأمواله، أو يتصرف بطرق متهورة أخرى.

تستمر نوبات الهوس لمدة أسبوع أو أكثر، وإذا كان يعاني من هلاوس بصرية أو سمعية أو أوهام، يشار إليها باسم "السمات الذهانية".

الاكتئاب

الاكتئاب هو حالة من انخفاض الحالة المزاجية بشكل كبير، وأثناء نوبات الاكتئاب، قد يشعر بحزن شديد مع فقدان كبير للطاقة، وتستمر هذه النوبات لمدة أسبوعين على الأقل، وبسبب هذا، يمكن أن تسبب نوبات الاكتئاب ضعفًا شديدًا، والنساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب من الرجال.

الهوس المختلط

بالإضافة إلى نوبات الهوس والاكتئاب المنفصلة، ​​قد يعاني الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب أيضًا من الهوس المختلط، ويُعرف هذا أيضًا باسم النوبة المختلطة، وفي النوبة المختلطة، قد يعاني من أعراض الهوس والاكتئاب يوميًا لمدة أسبوع أو أكثر، والنساء أكثر عرضة لتجربة نوبات مختلطة من الرجال.

الدوران السريع

يمكن أيضًا وصف نوبات الاضطراب ثنائي القطب من خلال مدى سرعة تناوب النوبات، الدورة السريعة هي نمط من الاضطراب ثنائي القطب يحدث عندما يكون أربع نوبات هوس أو اكتئاب على الأقل في غضون عام واحد، وترتبط الدورة السريعة بمعدلات متزايدة من:

الاكتئاب

الانتحار

تعاطي المخدرات

القلق

قصور الغدة الدرقية

النساء أكثر عرضة لتجربة الدورة السريعة من الرجال.

عوامل الخطر التي يجب مراعاتها

يمكن أن تزيد العديد من عوامل الخطر المعروفة من احتمالية ظهور الاضطراب ثنائي القطب أو الانتكاس لدى كل من الرجال والنساء، وتشمل عوامل الخطر هذه:

وجود أحد الوالدين أو الأشقاء مصابًا بالاضطراب ثنائي القطب

تعاطي المخدرات

تعاطي الكحول

أحداث الحياة الكبرى، مثل فقدان أحد الأحباء أو التعرض لتجربة مؤلمة

ويُعتقد أن النساء المصابات بالاضطراب ثنائي القطب معرضات لخطر متزايد للإصابة بالاضطراب أو الانتكاس بسبب تقلبات الهرمونات، ويمكن أن تحدث هذه التقلبات بسبب:

الدورة الشهرية

متلازمة ما قبل الحيض واضطراب ما قبل الحيض المزعج

الحمل

انقطاع الطمث

تزداد احتمالية إصابة النساء المصابات بالاضطراب ثنائي القطب ببعض المشاكل الصحية الأخرى إلى جانب الاضطراب ثنائي القطب، ويمكن أن تشمل هذه المشاكل:

إدمان الكحول

اضطرابات الأكل

السمنة الناجمة عن الأدوية

الصداع النصفي

مرض الغدة الدرقية

علاج الاضطراب ثنائي القطب

لا يوجد علاج معروف للاضطراب ثنائي القطب، ومع ذلك، فإن أعراض الحالة قابلة للعلاج بدرجة كبيرة، ويتم تخصيص العلاج بناءً على الأعراض المحددة.

الأدوية

غالبًا ما تُستخدم الأدوية كعلاج أولي للسيطرة على أعراض الاضطراب ثنائي القطب، وتشمل الأدوية المستخدمة في المقام الأول لعلاج الاضطراب ثنائي القطب مثبتات المزاج ومضادات الذهان ومضادات الاختلاج.

على الرغم من أنها قد تكون مفيدة، إلا أن هذه الأدوية قد تسبب آثارًا جانبية، وقد تكون هذه الآثار الجانبية تشمل:

النعاس

الغثيان

القيء

زيادة الوزن

إذا كان الشخص يعاني من آثار جانبية بسبب الدواء، فيجب التحدث إلى الطبيب حول طرق تقليلها.

العلاج النفسي

العلاج النفسي، أو العلاج بالكلام، هو خيار علاجي آخر، ويتم استخدام العلاج بالكلام جنبًا إلى جنب مع الأدوية، ويمكن أن يساعد في استقرار الحالة المزاجية، ويساعد على الالتزام بخطة العلاج، ويحمل هذا الشكل من العلاج أقل قدر من المخاطر، على الرغم من أن التحدث عن تجارب الحياة المؤلمة يمكن أن يسبب عدم الراحة العاطفية.

العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT)

العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT) هو خيار إضافي لعلاج الاضطراب ثنائي القطب، ويتضمن العلاج بالصدمات الكهربائية استخدام التحفيز الكهربائي لإحداث نوبة في الدماغ، لقد ثبت أن العلاج بالصدمات الكهربائية هو خيار علاج فعال للاكتئاب الشديد ونوبات الهوس، على الرغم من أن كيفية عمله ولماذا لا يزال غير واضح، وتشمل الآثار الجانبية التي يمكن أن ترتبط بالعلاج بالصدمات الكهربائية:

القلق

الارتباك

الصداع

فقدان الذاكرة الدائم

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