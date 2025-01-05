تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

انتشرت العديد من الأخبار حول أمح الدولي أحد مشجعي النادي الأهلي والمصاب بمتلازمة داون، وذلك بعد أن تسببت جلسة علاجية في إصابته بشرخ وكسر في فقرات العمود الفقري.

وأصيب أمح الدولي بكسور بظهره بنسبة 20% في الفقرتين الـ 11 والـ 12، وعند توجهه للعلاج طبيعي قام الطبيب باستخدام طريقة الكيروبراكتك، ما أسفر عن عدم قدرته على الوقوف أو الحركة، واستدعي الأمر للتوجه إلى دكتور مخ وأعصاب، وبينت آخر فحوصات أن أمح الدولي يعاني من كسر في الفقرتين الـ11، والـ 12، وشرخ في الفقرتين الأولي والخامسة بسبب استخدام “الطرقعة” والتي تعد خطيرة على المرضى الذين يعانون من مشاكل هيكلية أو مفصلية.

ونستعرض في التقرير التالي أسباب وأضرار استخدام طريقة علاج الكيروبراكتك:

علاج الكيروبراكتك، فيتو

علاج الكيروبراكتك

تركز تقنيات علاج الكيروبراكتك بتقويم العمود الفقري على تشخيص وعلاج الاضطرابات العصبية العضلية، في المقام الأول من خلال تعديل العمود الفقري اليدوي، أو التلاعب، أو كليهما.

ويهدف العلاج بتقويم العمود الفقري إلى تقليل آلام الشخص وتحسين الوظائف، وقد تتضمن التقنيات التلاعب، الذي يستخدم الحركة السريعة في نهاية نطاق حركة المفصل، أو التعبئة، والتي تعمل ضمن نطاق حركة المفصل، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أنواع تقنيات الكيروبراكتك

قد يوصي طبيب العلاج الطبيعي أيضًا بخيارات علاجية أخرى، مثل التمرين المنتظم، لتحسين المشكلة الأساسية.

التقنية المتنوعة للكيروبراكتك

هذه هي التقنية الأكثر شيوعًا، وهي تتضمن دفعات دقيقة وعالية السرعة وسعة منخفضة لاستعادة محاذاة العمود الفقري والحركة المناسبة.

قد يلاحظ الأشخاص صوت "فرقعة" أو “طرقعة” أثناء تعديل مقوم العظام للمفاصل.

يطبق مقوم العظام هذه التقنية على مفاصل مختلفة في جميع أنحاء الجسم، مع التركيز على تعديلات العمود الفقري، وقد يضع مقوم العظام الشخص في أوضاع مختلفة لتطبيق هذه التقنية.

قد يستخدم دكتور العلاج الطبيعي هذه التقنية لتصحيح خلل المفاصل، وتعزيز الحركة، وتخفيف الألم، مما يجعلها تقنية متعددة الاستخدامات لمجموعة واسعة من الحالات.

تعبئة العمود الفقري

تستخدم تعبئة العمود الفقري تقنيات أكثر لطفًا وتدريجية من الطريقة المتنوعة، وهي تنطوي على حركة يدوية محكومة للمفاصل والعضلات لزيادة نطاق الحركة.

التعبئة هي تقنية تعمل ضمن نطاق حركة المفصل ويسهل على المريض إيقافها.

لا تنطوي على التلاعب، الذي يستخدم حركة سريعة في نهاية نطاق حركة المفصل، وقد يكون من الصعب على المريض التحكم في التلاعب بالمفصل أو إيقافه.

قد تكون هذه التقنية مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية المفاصل، مثل بعض كبار السن أو أولئك الذين يعانون من حالات الألم الشديد.

قد تشترك تعبئة العمود الفقري في أهداف مماثلة لتقنيات أخرى بينما تكون أقل قوة في طريقتها من التلاعب التقليدي.

طريقة المنشط

تتضمن هذه التقنية أداة محمولة تسمى أداة ضبط المنشط (AAI)، وتوفر الأداة تعديلًا عالي السرعة وذو سعة منخفضة للعمود الفقري أو أجزاء أخرى من الجسم.

هذه تقنية أخرى لطيفة قد تناسب كبار السن.

تشير الأبحاث إلى أن تقنيات تقويم العمود الفقري التي تتضمن AAI قد تساعد في تقليل آلام العمود الفقري.

تشتيت الانثناء

تستخدم هذه التقنية غير الاندفاعية طاولة خاصة لتمديد العمود الفقري وفك ضغطه، وتجمع بين العلاج اليدوي وحركات الانثناء والتشتيت.

ويستخدم مقومو العظام هذه التقنية لمعالجة مشاكل مثل آلام الظهر، والتي قد تكون ناجمة عن حالات مثل الانزلاق الغضروفي، وقد تتضمن الأهداف:

زيادة حركة العمود الفقري

تحسين صحة القرص

تخفيف الضغط على الأعصاب الشوكية دون التلاعب العنيف

تقنية طاولة إسقاط تومسون

تتضمن هذه التقنية طاولة تعديل متخصصة بآلية إسقاط، ويطبق مقوم العظام دفعة سريعة بينما ينخفض ​​جزء من الطاولة قليلًا.

وأشارت الدراسات إلى أن تقنية الإسقاط قد تكون فعالة في تحسين ارتفاع القرص الفقري وزاوية رفع الساق المستقيمة للأشخاص الذين يعانون من انزلاق غضروفي.

علاج الكيروبراكتك، فيتو

إزالة الضغط عن العمود الفقري

تتضمن هذه التقنية عادةً جهاز تعليق أو طاولة شد لتخفيف الضغط على العمود الفقري من خلال التمدد اللطيف المتحكم فيه.

قد يستخدم مقومو العظام هذه التقنية لاستهداف الحالات المرتبطة بتنكس القرص، مثل الانزلاق الغضروفي أو الانتفاخ، أو لآلام الظهر أو الرقبة المزمنة.

مخاطر الكيروبراكتك

تعد المخاطر الشديدة لعلاج الكيروبراكتك نادرة، ولكن الآثار الجانبية الشائعة قد تشمل:

زيادة الألم أو الانزعاج

تصلب

صداع

وقد يعاني الأشخاص أيضًا من التعب أو الدوخة أو أعراض أخرى، وتشير المراجعات إلى أن بعض الحالات الأساسية قد تزيد من خطر الأحداث السلبية.

قد تحمل بعض التقنيات أيضًا مخاطر أعلى للأشخاص الذين يعانون من حالات معينة، على سبيل المثال، قد لا تكون التقنيات التي تنطوي على تعديلات عالية السرعة ومنخفضة السعة مناسبة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام الشديدة أو أنواع معينة من التهاب المفاصل.

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