كبير مستشاري بايدن ينضم لمحادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

كشفت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، بوصول مسئول كبير فى إدارة جو بايدن إلى قطر، للانضمام إلى مفاوضات الدوحة المتعلقة بوقف إطلاق النار فى غزة.

وصول كبير مستشاري بايدن إلى قطر

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكى عن مسؤول مطلع قوله، بأن بريت ماكجورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن وصل للعاصمة القطرية "الدوحة" للانضمام لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة.

فى ذات السياق، حذرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم نقلا عن مصادر أمنية رفيعة إسرائيلية من أن سعي حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعقد صفقة تبادل يتم فيها إطلاق عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين، ولمرة واحدة فقط سيعرض بقية الأسرى المتبقين بحوزة المقاومة الفلسطينية إلى الخطر.

صحيفة عبرية تكشف عن سفر رئيس الموساد إلى الدوحة

وكشفت الصحيفة العبرية، أيضا أن رئيس الموساد ديفيد برنيع سيسافر إلى الدوحة غدا الاثنين، لعقد جولة مفاوضات حاسمة بوجود مبعوث الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن إلى الشرق الأوسط، بريت ماكجورك هناك.

وأضاف تقرير الصحيفة، أن الوسطاء (مصر وقطر وأمريكا) أكدوا أن صفقة التبادل المرتقبة تمر بيوم حاسم بعد يوم من نشر كتائب عز الدين القسام شريط فيديو للأسيرة الإسرائيلية لديها ليري ألباج (19 عاما)، والتي وجهت فيها انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية، متهمة إياها بالتقصير في السعي لتحرير الأسرى، كما وصفت الظروف الصعبة التي تعيشها.

وذكرت، أن نتنياهو الذي دعا أعضاء الحكومة المصغرة، بالإضافة إلى رئيس حزب شاس أرييه درعي لاجتماع أمني مساء اليوم، قال عن هذا الاجتماع إنه لن يناقش قضية الصفقة.

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