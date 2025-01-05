الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كبير مستشاري بايدن ينضم لمحادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

بريت ماكجورك، فيتو
بريت ماكجورك، فيتو

كشفت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، بوصول مسئول كبير فى إدارة جو بايدن إلى قطر، للانضمام إلى مفاوضات الدوحة المتعلقة بوقف إطلاق النار فى غزة.

 

وصول كبير مستشاري بايدن إلى قطر 

 ونقل  موقع "أكسيوس" الأمريكى عن مسؤول مطلع قوله، بأن بريت ماكجورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن وصل للعاصمة القطرية "الدوحة" للانضمام لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة.

 

فى ذات السياق، حذرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم نقلا عن مصادر أمنية رفيعة إسرائيلية من أن سعي حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعقد صفقة تبادل يتم فيها إطلاق عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين، ولمرة واحدة فقط سيعرض بقية الأسرى المتبقين بحوزة المقاومة الفلسطينية إلى الخطر.

 

صحيفة عبرية تكشف عن سفر رئيس الموساد إلى الدوحة

وكشفت الصحيفة العبرية، أيضا أن رئيس الموساد ديفيد برنيع سيسافر إلى الدوحة غدا الاثنين، لعقد جولة مفاوضات حاسمة بوجود مبعوث الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن إلى الشرق الأوسط، بريت ماكجورك هناك.

 

وأضاف تقرير الصحيفة، أن الوسطاء (مصر وقطر وأمريكا) أكدوا أن صفقة التبادل المرتقبة تمر بيوم حاسم بعد يوم من نشر كتائب عز الدين القسام شريط فيديو للأسيرة الإسرائيلية لديها ليري ألباج (19 عاما)، والتي وجهت فيها انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية، متهمة إياها بالتقصير في السعي لتحرير الأسرى، كما وصفت الظروف الصعبة التي تعيشها.

 

وذكرت، أن نتنياهو الذي دعا أعضاء الحكومة المصغرة، بالإضافة إلى رئيس حزب شاس أرييه درعي لاجتماع أمني مساء اليوم، قال عن هذا الاجتماع إنه لن يناقش قضية الصفقة.

رئيس الموساد يتوجه غدًا إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوافق على تفويض كاف لوفد المفاوضات في الدوحة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايدن قطر بريت ماكجورك وقف إطلاق النار فى غزة نتنياهو صفقة تبادل رئيس الموساد ديفيد برنيع مصر وقطر

مواد متعلقة

إعلام عبري: نتوقع التوصل إلى صفقة التبادل قبل تسلم ترامب منصبه

مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة للمطالبة باتمام صفقة التبادل

نتنياهو يشترط الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء لعقد صفقة التبادل مع حماس

أسبوع الحسم، نتنياهو يغادر إلى جهة غير معلومة وترقب لتوقيع صفقة التبادل
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يحقق ريمونتادا ويلحق أول هزيمة بالترجي التونسي

زيادة في أسعار المياه المعدنية بالأسواق، تعرف على التفاصيل

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

تطل عليه مصر، مخاوف من اندلاع صراع غاز المتوسط بين دول حوض الشام

أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يناير 2025 (أخر تحديث)

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

منوعات

المزيد

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة لقمان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

المزيد
الجريدة الرسمية