الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

رئيس الموساد يتوجه غدًا إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل

رئيس الموساد، فيتو
رئيس الموساد، فيتو

ذكرت  صحيفة إسرائيل اليوم، في تقرير لها اليوم الأحد، أن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع سيتوجه غدا الاثنين إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل. 

رئيس الموساد يتوجه الى قطر 

ويأتي ذلك مع تزايد الضغوط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

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رئيس الموساد السابق: علينا التوصل إلى صفقة تبادل ومغادرة غزة

وخرج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة بصفقة تبادل لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 مظاهرات لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة

كما نظمت مظاهرات في القدس وحيفا، واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد مسيرة في  تل أبيب، وجرى اعتقال 6 أشخاص، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

واكتسبت التظاهرات أهمية خاصة بعد أن أصدرت حركة حماس مقطع فيديو لإحدى المحتجزات، يظهر الجندية الشابة ليري ألباج، البالغة من العمر 19 عاما والتي تم احتجازها في السابع من أكتوبر 2023.

وبينما تعتبر إسرائيل هذه الفيديوهات حربا نفسية من قبل حماس، يرى أقارب المحتجزين أن فيها دلائل حاسمة على أن أحباءهم ما زالوا على قيد الحياة.

وكانت ألباج جندية مراقبة تتمركز في قاعدة ناحال عوز القريبة من قطاع غزة.

ويتهم المتظاهرون وأنصار المحتجزين نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والإفراج عن المحتجزين، وهو ينفي ذلك.

وتتقدم المفاوضات غير المباشرة في قطر بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الذين لا يزالون في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين بشكل بطيء، وفقًا للتقارير.

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الموساد قطر إسرائيل صفقة تبادل الأسرى

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