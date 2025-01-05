الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العدوان الإسرائيلي يفجر مستودعات ذخيرة للجيش السوري فى سفوح جبل المانع

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

كشفت مصادر سورية، مساء اليوم، عن تفجير الاحتلال الإسرائيلي مستودعات ذخيرة فى محيط "دمشق" تعود ملكيتها إلى الجيش السوري.

تفجير مستودعات ذخيرة مملوكة للجيش السوري 

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، سمع دوى انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق في وقت سابق اليوم، يعتقد أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي، مما أثار حالة من الهلع بين السكان في المناطق المجاورة".

تفجير مستودعات ذخيرة سورية فى سفوح جبل المانع 

وقال مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "الانفجارات وقعت في مستودعات للذخيرة تابعة للجيش السوري السابق في الكتيبة 55 – دفاع جوي في سفوح جبل المانع بالقرب من الكسوة في ريف دمشق، ما أسفر عن تصاعد كثيف للأدخنة واهتزازات قوية في محيط المنطقة، ولم تسجل حتى اللحظة خسائر بشرية".

واشنطن تبدأ تجهيز قاعدة عسكرية في عين العرب شمال سوريا

الأردن ترسل وفدا فنيا لتقييم مطار دمشق قبل استئناف الرحلات إلى سوريا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستودعات ذخيرة الكتيبة 55 – دفاع جوي المرصد السوري جبل المانع ريف دمشق الجيش السوري

مواد متعلقة

أحمد الشرع يستعين بإرهابي مصري ويعينه جنرالا في الجيش السوري

أستاذ علاقات دولية: بناء الجيش السوري يواجه تحديات كبيرة

اللواء وائل ربيع: الجيش السوري لم يتقاضى رواتبه منذ 6 أشهر

أفراد الجيش السوري السابق يسلمون أسلحتهم لهيئة تحرير الشام
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

خروج جثة ريان قنا بعد سقوطه في بئر لمدة 3 أيام (صور)

أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يناير 2025 (أخر تحديث)

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

منوعات

المزيد

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في آخر 8 مباريات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

تفسير رؤية الولد الصغير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية