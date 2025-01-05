الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية

أمن السلطة الفلسطينية،
أمن السلطة الفلسطينية، فيتو

تجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة والسلطة الفلسطينية  في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية خلال محاولة الأجهزة الأمنية التقدم نحو المخيم.

ويوم الخميس الماضي ذكرت تقارير إعلامية، أن الاشتباكات تجددت بين قوات أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

اشتباكات بين مقاومين وأمن السلطة في جنين

 ويشهد مخيم جنين، منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي، اشتباكات بين المقاومين وأجهزة السلطة الفلسطينية، في سياق حملة أجهزة الأمن ضد من وصفتهم بالخارجين على القانون، والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيًّا.

txt

تجدد الاشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية والمقاومة في جنين

 واشتعلت شرارة المواجهات بعد أن اعتقلت السلطة الشابين إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب كتيبة جنين التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما.

ورفضت السلطة الفلسطينية، مطلب كتيبة جنين التابعة لـ سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإفراج عن الشابين.

 

السلطة الفلسطينية تطلق عملية حماية وطن بمخيم جنين

وأطلقت السلطة الفلسطينية عملية سمتها "حماية وطن"، وقالت إنها تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المقاومة السلطة الفلسطينية مخيم جنين الضفة الغربية

مواد متعلقة

مقتل 3 أشخاص في مواجهات بين أمن السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة

الأمم المتحدة تدعو السلطة الفلسطينية للتراجع عن وقف قناة الجزيرة
ads

الأكثر قراءة

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

الحماية المدنية تخمد حريقا بجوار سور نادي الزمالك (صور)

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

الجنايات تقضي بإعدام "سفاح زفتى" بعد استطلاع رأي المفتي

الأهلي، كهربا يغيب عن التدريبات الجماعية لهذا السبب

منوعات

المزيد

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

5 محاور استراتيجية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية