تجدد الاشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية والمقاومة في جنين

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الاشتباكات تجددت بين قوات أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

وبالأمس الأربعاء اندلعت اشتباكات عنيفة، بين المقاومين وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية بمحيط مخيم جنين، نتج عنها اشتعال النيران في مصفحة لأمن السلطة.

اشتباكات بين مقاومين وأمن السلطة في جنين

ويشهد مخيم جنين، منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي، اشتباكات بين المقاومين وأجهزة السلطة الفلسطينية، في سياق حملة أجهزة الأمن ضد من وصفتهم بالخارجين على القانون، والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيًّا.

واشتعلت شرارة المواجهات بعد أن اعتقلت السلطة الشابين إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب كتيبة جنين التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما.

ورفضت السلطة الفلسطينية، مطلب كتيبة جنين التابعة لـ سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإفراج عن الشابين.

السلطة الفلسطينية تطلق عملية حماية وطن بمخيم جنين

وأطلقت السلطة الفلسطينية عملية سمتها "حماية وطن"، وقالت إنها تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد".

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