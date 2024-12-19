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خارج الحدود

الاحتلال راض عن الأمن الفلسطيني، واشتباكات عنيفة بين عناصر السلطة والمقاومين بمخيم جنين

المقاومة الفلسطينية،
المقاومة الفلسطينية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين أجهزة أمن للسلطة الفلسطينية مع المقاومين في مخيم جنين، وسمع صوت انفجار داخل المخيم.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة هآرتس، في تقرير لها اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر، بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

 

تعليمات لجيش الاحتلال بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية 

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الاستخباري.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية، مبديًا رضاه عن العملية الأمنية التي تشنها أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين ضد فصائل المقاومة شمالي الضفة الغربية.

 

اشتباكات بين المقاومة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 

ويأتي ذلك وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

ومنذ بدء الحملة الأمنية، أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، ونزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم، في حين تشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح.

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