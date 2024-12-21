اشتباكات عنيفة بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية بمخيم جنين

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في مخيم جنين بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية.

وبالأمس الجمعة نشبت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، في محيط مخيم جنين.

تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة هآرتس، في تقرير لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر، بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

تعليمات لجيش الاحتلال بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الاستخباري.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية، مبديًا رضاه عن العملية الأمنية التي تشنها أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين ضد فصائل المقاومة شمالي الضفة الغربية.

اشتباكات بين المقاومة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

ويأتي ذلك وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

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