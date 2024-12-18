تجدد الاشتباكات في جنين بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

اشتباكات بين المقاومة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

ويأتي ذلك وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

ومنذ بدء الحملة الأمنية، أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، ونزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم، في حين تشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح.

وفي وقت سابق قال محمود المرداوي، القيادي في حركة حماس: إن ما تفعله السلطة الفلسطينية الآن يهدف للحفاظ على النفوذ وليس دفاعًا عن القضية، مشيرًا إلى تناسي السلطة أنها أتت من خلال الانتفاضة والمقاومة.

انتحار سياسي للسلطة

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: إن السردية التي تقدمها أجهزة الأمن الفلسطينية هي انتحار سياسي، مشيرًا إلى أن السلطة تحاول منذ 3 عقود ذر الرماد في عيون الشعب الفلسطيني.

إجراءات السلطة الفلسطينية

ولفت إلى أن إجراءات السلطة الفلسطينية خارجة عن القانون وتتنافى مع المقاومة، متسائلا: ماذا تقدم السلطة للشعب الفلسطيني الذي يعيش أزمة في ظلها؟

رد السلطة الفلسطينية على الحملة الأمنية في الضفة

وكان الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني، قال في تصريحات إعلامية: “نتحرك في الضفة الغربية بطريقتنا ونتجنب المواجهة حفاظا على قضيتنا، وما يحدث في جنين حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون”.

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