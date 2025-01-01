اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين مقاومين وأمن السلطة الفلسطينية (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء اليوم، بين المقاومين وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية بمحيط مخيم جنين، نتج عنها اشتعال النيران في مصفحة لأمن السلطة.

اشتباكات بين مقاومين وأمن السلطة في جنين

ويشهد مخيم جنين، منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، اشتباكات بين المقاومين وأجهزة السلطة الفلسطينية، في سياق حملة أجهزة الأمن ضد من وصفتهم بالخارجين على القانون، والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيًّا.

واشتعلت شرارة المواجهات بعد أن اعتقلت السلطة الشابين إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب كتيبة جنين التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما.

جانب من الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة بمحيط مخيم جنين pic.twitter.com/Ck91dSXGJB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 31, 2024

ورفضت السلطة الفلسطينية، مطلب كتيبة جنين التابعة لـ سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإفراج عن الشابين.

السلطة الفلسطينية تطلق عملية حماية وطن بمخيم جنين

وأطلقت السلطة الفلسطينية عملية سمتها "حماية وطن"، وقالت إنها تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد".

ويقول الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، إن الحملة تستهدف "خارجين عن القانون"، متعهدًا بملاحقتهم "في جميع أنحاء الضفة الغربية بكافة عناوينهم ومسمياتهم".

بينما تقول كتيبة جنين، إن السلطة الفلسطينية تريد "جنين بلا سلاح مقاومة"، وشددت على أن "بوصلة المقاتلين واضحة وهي ضد الاحتلال الإسرائيلي فقط، وأنهم تبنوا المقاومة عن الضفة كاملة".

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