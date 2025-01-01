الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين مقاومين وأمن السلطة الفلسطينية (فيديو)

مخيم جنين، فيتو
مخيم جنين، فيتو

اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء اليوم، بين المقاومين وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية بمحيط مخيم جنين، نتج عنها اشتعال النيران في مصفحة لأمن السلطة.

 

اشتباكات بين مقاومين وأمن السلطة في جنين

ويشهد مخيم جنين، منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، اشتباكات بين المقاومين وأجهزة السلطة الفلسطينية، في سياق حملة أجهزة الأمن ضد من وصفتهم بالخارجين على القانون، والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيًّا.

 

واشتعلت شرارة المواجهات بعد أن اعتقلت السلطة الشابين إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب كتيبة جنين التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما.

ورفضت السلطة الفلسطينية، مطلب كتيبة جنين التابعة لـ سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإفراج عن الشابين.

 

السلطة الفلسطينية تطلق عملية حماية وطن بمخيم جنين

وأطلقت السلطة الفلسطينية عملية سمتها "حماية وطن"، وقالت إنها تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد".

 

ويقول الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، إن الحملة تستهدف "خارجين عن القانون"، متعهدًا بملاحقتهم "في جميع أنحاء الضفة الغربية بكافة عناوينهم ومسمياتهم".

 

بينما تقول كتيبة جنين، إن السلطة الفلسطينية تريد "جنين بلا سلاح مقاومة"، وشددت على أن "بوصلة المقاتلين واضحة وهي ضد الاحتلال الإسرائيلي فقط، وأنهم تبنوا المقاومة عن الضفة كاملة".

برصاصة في رأسها، مصرع صحفية فلسطينية في مخيم جنين

الاحتلال يحذر الرئيس الفلسطيني باقتراب انتهاء المدة الممنوحة في مخيم جنين

 

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