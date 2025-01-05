إزالة مزرعة دواجن مخالفة خلال حملة بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، في محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وعلى الأراضي الزراعية بعدة مناطق بنطاق المركز.

رفع 12 حالة إشغال طريق في الإسماعيلية

وأسفرت الحملة عن رفع 12 حالة إشغال طريق، وتحرير 15 مخالفة وذلك بنطاق "سوق الخضار" بمركز ومدينة القنطرة غرب الإسماعيلية.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

التصدي لحالات البناء المخالف في الإسماعيلية

وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لقرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الإدارة الزراعية، بتنفيذ إزالة فورية لعنابر دواجن بمزرعة تم بنائها من الطوب الأبيض على مساحة 3000 متر، مبنية على أرض زراعية بدون ترخيص، بنطاق "منطقة الاتحاد"، وتم تنفيذ الإزالة على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية، واستمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

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