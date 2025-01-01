الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للقيادات (صور)

جانب من عمل اللجنة،فيتو
جانب من عمل اللجنة،فيتو

ترأس اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماع اللجنة العليا للقيادات بالمحافظة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة سكرتير قرية، سكرتير حي، نائب رئيس حي، رئيس قرية، والتي تم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. 

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أعضاء لجنة اختيار القيادات 

وضمَّت اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد للمحافظة، مروة حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية، محمد سالم مدير الموارد البشرية، ووكيل مديرية التنظيم والإدارة.  

جانب من عمل اللجنة،فيتو
جانب من عمل اللجنة،فيتو

إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للترقي 

وتم إجراء المقابلات الشخصية لـ 18 متقدمًا للوظائف في الإسماعيلية، والذين تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة، وأجروا عددًا من الاختبارات واجتازوا المرحلة الأولى منها.  

جانب من عمل اللجنة،فيتو
جانب من عمل اللجنة،فيتو

وخلال اللقاءات تم مناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم.  

جانب من عمل اللجنة،فيتو
جانب من عمل اللجنة،فيتو

حرص اللجنة على اختيار أفضل العناصر 

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى حرص اللجنة العليا للقيادات بالمحافظة على اختيار أفضل العناصر للعمل بالمحليات، وتكون قادرة على العمل والعطاء، مع تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة.
 

جانب من عمل اللجنة،فيتو
جانب من عمل اللجنة،فيتو

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لضخ دماء جديدة بالجهاز التنفيذي للمحافظة والدفع بقيادات الصف الثاني نحو المسئولية والعمل الميداني، واختيار عناصر قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

 

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