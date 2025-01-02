محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لمتابعة مستجدات العمل (صور)

استقبل اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارته لمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة مستجدات العمل داخل المنظومة الصحية المطورة بمحافظة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال اللقاء



وشهد اللقاء حضور الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء هشام شندي مستشار رئيس الهيئة لطب الاتصال والصحة الإلكترونية، والدكتور مصطفى شعبان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد والقائم بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ودكتور أيمن رخا رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة ورئيس فرع جنوب سيناء، والدكتور وائل عمران مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد، والدكتور علي رفعت مدير فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من اللقاء،فيتو

أبرز المناقشات التي جرت خلال اللقاء

وناقش محافظ الإسماعيلية، مع رئيس هيئة الرعاية الصحية عددًا من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، كما تم استعراض آليات التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية بالتعاون بين الهيئة والمحافظة، وأشاد محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة للدكتور أحمد السبكي وزيارته الميدانية لمستشفيات المحافظة مؤكدا علي تعاونه المثمر في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالإسماعيلية.

جانب من اللقاء،فيتو

رسالة شكر لمحافظ الإسماعيلية

ومن جانبه، توجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بالشكر لـمحافظ الإسماعيلية على اهتمامه بالمنظومة الصحية بالمحافظة ودعمه لها وحرصه علي المتابعة لكل ما يخص منظومة الصحة مشيدا بالتعاون المثمر للنهوض بمنظومة الصحة داخل المحافظة، كما أشاد بجهود العاملين في القطاع الصحي بمحافظة الإسماعيلية والذين ساهموا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافه، مؤكدا على ترحيبه بالتعاون من أجل توفير أفضل خدمة طبية وصحية للمواطنين في الإسماعيلية.

جانب من اللقاء،فيتو

رسالة شكر من محافظ الإسماعيلية لمدير فرع الرعاية الصحية بالمحافظة

وخلال اللقاء، حرص محافظ الإسماعيلية علي تقديم الشكر والتقدير للدكتور محمد سامي، مدير فرع الرعاية الصحية السابق،لجهوده الملموسة وبصماته الواضحة خلال فترة عمله في محافظة الإسماعيلية، متمنيٱ له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد والقائم بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما أهدى السيد المحافظ ورئيس الهيئة " درعٱ تذكاريا" للدكتور محمد سامي تقديرا لما بذله من جهود خلال فترة عمله بالمحافظة.



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