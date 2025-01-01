الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"

جانب من المؤتمر،فيتو
جانب من المؤتمر،فيتو

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وذلك لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا في مركز ومدينة القنطرة شرق، والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابعا.  

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محافظ الإسماعيلية يرحب بمستشار رئيس الجمهورية 

ورحب "أكرم" بالفريق حجازي على أرض محافظة الإسماعيلية، وذلك في زيارته لمتابعة تطورات التنفيذ بهذا المشروع القومي العملاق، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة وفقًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصري وتغطيته بكافة الخدمات، مما يحقق معيشة كريمة للأهالي في القرى الأكثر احتياجًا. 

جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 

 

عقد مؤتمر لمتابعة مستجدات مبادرة حياة كريمة 

وتلا اللقاء تنظيم مؤتمر بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الإسماعيلية للوقوف على آخر المستجدات بكل قطاع ونسب التنفيذ برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار  رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.  

جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 

أبرز الحضور خلال فعاليات المؤتمر 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية والهيئة الهندسية وقيادات محافظة الإسماعيلية. 

جانب من اللقاء،فيتو جانب من اللقاء،فيتو 

بالإضافة إلى حضور ممثلي الأجهزة التنفيذية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى والمدرج بها ١٤٠ مشروع خدمي وتنموي، وتم الانتهاء من عدد ١٣٣ مشروع بنسبة إنجاز ٩٦.٧٪، وتشمل عددًا من المشروعات لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية والغاز والألياف الضوئية وعددًا من المشروعات الخدمية، منها مجمعات حكومية وزراعية، مراكز شباب، مدارس، مستشفيات، نقاط إسعاف، بالإضافة إلى أسواق تجارية ومواقف عمومية.  

 

تنفيذ مبادرة حياة كريمة 

وأشار "أكرم" إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات مبادرة حياة كريمة وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع؛ من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم في كافة الجوانب.

 

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