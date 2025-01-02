الخميس 02 يناير 2025
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نائب محافظ الإسماعيلية يتابع حصر احتياجات الأندية والشواطئ 

نائب محافظ الإسماعيلية
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع حصر احتياجات الأندية والشواطئ 

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بلجنة تطوير الأندية والشواطئ بالمحافظة.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وشهد الاجتماع كل من اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، دكتور محمد أبونار المستشار الاقتصادي بالمحافظة، اللواء محمد صيام مستشار المحافظ للأندية والمشروعات،،خالد جودة المستشار الإعلامي، مديري عموم مديرية الإسكان، الطرق والنقل، إدارة الشئون المالية والإدارية، الحسابات الخاصة، الشئون القانونية، التخطيط والمتابعة، متابعة مكتب المحافظ، الموارد البشرية،المراجعة الداخلية والحوكمة،العلاقات العامة، والسياحة.

 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز محاور الاجتماع 

وخلال الاجتماع الذي يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة تطوير الأندية والشواطئ في محافظة الإسماعيلية؛ لبحث السبل المثلى لتطوير أندية المحافظة. 

حصر أعمال الصيانة  

كما تمت متابعة ما تم إنجازه من تكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية للجنة في اجتماعاتها السابقة، والخاصة بتحديد الاحتياجات العاجلة للشواطئ والأندية، بما يحقق تعظيم الإيرادات وخفض المصروفات، بالإضافة إلى حصر أعمال الصيانة وبحث آلية تنفيذ الصيانة بشكل دوري بما لا يعيق النشاط. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وكان محافظ الإسماعيلية وجَّه بضرورة ربط الخطط التسويقية لكل منشآت المحافظة السياحية بخطة المحافظة الشاملة لتنشيط السياحة وفتح مجالات جديدة وأنواع جديدة للسياحة بما يحقق الانتعاش في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية التطوير المؤسسي لكل الأندية والدفع بكوادر متميزة قادرة على التطوير والابتكار وتفعيل أسلوب الإدارة بالمشاركة، حتى تحقق تلك الأماكن الهدف المرجو منها.

وأشار إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للنشاط السياحي، والتي تسهم في وضعها على خريطة مصر السياحية وجذب الاستثمارات إليها وتوفير فرص عمل للشباب. 

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