السبت 04 يناير 2025
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محافظات

إصابة 21 عاملا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

أصيب 21 شخصا في حادث  تصادم بين سيارة نصف نقل كانت تقل عمالا وسيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

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إخطار بوقوع حادث تصادم 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام محطة وقود الوطنية بفنارة في نطاق مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.  

ما أسفر عن إصابة 21 شخصا باصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح. 
 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف 

ودفع مرفق الإسعاف في الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 21 شخصا بإصابات مختلفة.  

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 

 

رد متعلقات حوادث الطرق 

ومن جهة أخرى كان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، وجه مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.  

 

سلوكيات مؤسفة 

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات اهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الاهمية الخاصة.  

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الأهمية الخاصة.  

 

بالاضافة إلى أن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.  

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث أن يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والأموال إن وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة لكي تقوم بتوصيلها إلى ذوي المصاب خاصة وإن أي شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لا قدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله . 

 

 

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