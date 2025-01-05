الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية السوري يصل الدوحة للقاء مسئولين قطريين كبار

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري

نقلت وكالة الأنباء رويترز اليوم الأحد عن مسئول قطري قوله، إن وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني وصل إلى الدوحة  للقاء مسئولين قطريين كبار.

وزير الخارجية السوري يصل الدوحة

وأكد المسئول القطري في حديثه لرويترز أن  الشيباني سيلتقي  وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.

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قطر تؤكد استمرار دعمها لـ سوريا

 وأكدت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) وصول الوفد السوري الذي يضم أيضًا وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى الدوحة.

جولات وزير الخارجية السوري 


وهذه هي الزيارة الخارجية الثانية التي يقوم بها الشيباني في أقل من شهر منذ أن أطاحت جماعات المعارضة ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر.


وقال الشيباني عبر حسابه على منصة إكس: «نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة».
وزار الشيباني السعودية في أول رحلة خارجية له يوم الأربعاء، وناقش المسئولون السعوديون أفضل السبل لدعم الانتقال السياسي في سوريا.

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وزير الخارجية السوري الدوحة السعودية سوريا

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