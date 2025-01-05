السجن من 5 إلى 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة خطف شاب وسرقته بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وخطف شخص بالتحايل واحتجازه وسرقة أمواله وانتهاك حرمة حياته الخاصة في القاهرة.

وجاء في أمر الإحالة ان المتهمين في غضون 2 مارس 2023 بالقاهرة خطفوا المجني عليه بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الثانية عن طريق الإغواء لمسكن استأجروه فدخلت عليه حيلتها وتوجه إلى حيث كمن له الأول حتى الخامس قاصدين من ذلك إقصائه عن أعين ذويه والبيئة المحيطة به.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة بأنه في ذات الزمان والمكان كشفوا عنه عورته.

واشار أمر الإحالة أن المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه وسرقوا المبالغ المالية المبينة قدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة له بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استولوا منه علي مفتاح سيارته وأخذوا في سرقة المبالغ المالية التي بداخلها حال تركها بالطريق العام فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبالغ المالية حوزته وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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