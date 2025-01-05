الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن من 5 إلى 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة خطف شاب وسرقته بالقاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وخطف شخص بالتحايل واحتجازه وسرقة أمواله وانتهاك حرمة حياته الخاصة في القاهرة.  

وجاء في أمر الإحالة ان المتهمين في غضون 2 مارس 2023 بالقاهرة خطفوا المجني عليه بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الثانية عن طريق الإغواء لمسكن استأجروه فدخلت عليه حيلتها وتوجه إلى حيث كمن له الأول حتى الخامس قاصدين من ذلك إقصائه عن أعين ذويه والبيئة المحيطة به.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة بأنه في ذات الزمان والمكان كشفوا عنه عورته.

واشار أمر الإحالة أن المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه وسرقوا المبالغ المالية المبينة قدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة له بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استولوا منه علي مفتاح سيارته وأخذوا في سرقة المبالغ المالية التي بداخلها حال تركها بالطريق العام فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبالغ المالية حوزته وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

الداخلية تحذر المواطنين من شائعات خطف الفتيات والأطفال بالمعادى والجيزة

تجديد حبس عاطل بتهمة خطف شاب وتعذيبه وقتله في المرج

أخبار الحوادث اليوم، حقيقة خطف 25 سيدة بعد استدراجهن بالإسكندرية،موعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025،إحالة أوراق المتهمين بقتل ممرض الزاوية الحمراء للمفتي
ads

الأكثر قراءة

فيروس HMPV، وباء جديد في 2025 مصدره الصين وهذه أعراض المرض

مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

كان نفسها تخلف بنت، التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب اللولب بالمنوفية (فيديو)

الأقباط ينتظرون السيسي غدًا، 11 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية وترسيخ مبدأ المواطنة

الفراولة تبدأ من 15 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ليفربول يلتقي مانشستر يونايتد في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية على الأطباء

منوعات

المزيد

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

بيع سمكة تونة تزن 276 كيلو جراما بـ1.3 مليون دولار في اليابان

استمرار موجة الحر في جنوب أستراليا مع تصاعد خطر حرائق الغابات

عروض الصوت والضوء تبهر الزائرين في معبد الكرنك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

أحد الضحايا المفضلين للملك المصري.. أرقام محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية