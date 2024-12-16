حبس 4 تجار مخدرات بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار

قررت النيابة العامة، حبس 4 تجار مخدرات بتهمة غسل ملايين الجنيهات متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية.

غسل 135 مليون جنيه بالعامرية

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات ارتكاب غسل الأموال، عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ135 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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