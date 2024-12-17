المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة خطف عامل وسرقة متعلقاته بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100الف جنية في خطف عامل، وسرقة جميع متعلقاته تحت تهديد السلاح لخلافات بينهم بمنطقة المرج.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين ج.ا عاطل، س.ج عاطل بخطف المجني عليه م.ف عامل، وسرقة جميع متعلقاته وأجبراه على توقيع إيصال أمانة لخلافات بينهما، ثم تركاه في الشارع وفرا هاربين.



وكان قسم شرطة المرج، تلقى بلاغًا من مواطن يفيد سرقته من قبل أشخاص وإجباره على توقيع إيصال أمانة تحت تهديد السلاح وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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