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حوادث

حبس عاطل بتهمة خطف شاب وتعذيبه وقتله في المرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل بتهمة خطف شاب وتعذيبه وقتله بطعنة نافذة في القلب في منطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.


تلقت مباحث  قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل  وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطل بسبب خلافات بينهما.


عقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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