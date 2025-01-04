المستشار النمساوي يهدد بالاستقالة بسبب فشل المحادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم السبت: "إن المحادثات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية في البلاد بين أكبر حزبين ينتميان لتيار الوسط في النمسا بدون مشاركة حزب الحرية المنتمي لليمين المتطرف قد انهارت".

المستشار النمساوي يهدد بالاستقالة

يأتي ذلك بعد يوم من انسحاب حزب النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي من المفاوضات.

وأضاف المستشار النمساوي في بيان نشره على منصة إكس "سأتنحى عن منصب المستشار وزعامة حزب الشعب (المحافظ) في الأيام المقبلة وسأعمل على تحقيق انتقال منظم".

الرئيس النمساوي يكلف كارل نيهامر بتشكيل حكومة جديدة

وكان الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، طلب من المستشار المحافظ المنتهية ولايته كارل نيهامر، تشكيل حكومة جديدة، بعد فشل اليمين المتطرف في تشكيل ائتلاف.

وقال فان دير بيلين أنه كلف كارل نيهامر، الذي حلّ في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية، بـ "تشكيل حكومة"، مضيفا: "طلبت منه البدء بمفاوضات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي".

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