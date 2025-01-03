السبت 04 يناير 2025
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حوادث

إخماد حريق بمطعم بدوي في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية حريقًا اندلع بأحد المطاعم البدوية الواقعة بوسط مدينة الإسماعيلية.   

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إخطار باندلاع حريق 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق في مطعم بدوي واقع بالقرب من نقابة المحامين بالإسماعيلية.  

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف 

ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين في حال وجودهم.  

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث، فيتو

رد متعلقات حوادث الطرق 

ومن جهة أخرى كان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، وجه مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.  

 

سلوكيات مؤسفة 

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات اهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الاهمية الخاصة.  

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الأهمية الخاصة.  

بالاضافة إلى أن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.  

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث أن يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والأموال إن وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة لكي تقوم بتوصيلها إلى ذوي المصاب خاصة وإن أي شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لا قدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله . 

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