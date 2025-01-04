السبت 04 يناير 2025
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حوادث

النيابة تطلب تقرير معمل السموم لدماء سائق تسبب في مصرع طالب بالسلام

النيابة، فيتو
النيابة، فيتو

طلبت نيابة السلام تقرير معمل السموم لعينة من دماء سائق متهم بدهس طالب في شارع الزهراء، مما أسفر عن مصرعه لبيان هل يتعاطي المواد المخدرة من عدمه. 

حادث مصرع شخص في السلام


البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بشارع الزهراء بالسلام.

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على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أثناء عبور طالب الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتركته وفرت هاربة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة السلام

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