حصلت “فيتو” على أسماء مصابي حادث طريق شبين الكوم ـ السادات عند قرية طملاي، وهم:

نوال غريب 48 سنة، روميساء مبارك 21 سنه، أسماء شعبان 18 سنة، محمد مبروك 22 سنة، أحمد سامي 27 سنة، جمال محمد 61 سنة، نورا محمد 25 سنة، فريدة مبروك 4 سنوات، نورهان أشرف 21 سنة.

حادث المنوفية حادث المنوفية

وكان قد أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "شبين الكوم ـ السادات" عند قرية طملاي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص "تيوتا" على طريق "شبين الكوم ـ السادات " عند قرية طملاي.



وبالانتقال والفحص تبين إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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