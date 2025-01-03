الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

حبس سائق متهم بدهس طالب في السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام بحبس سائق متهم بدهس طالب في شارع الزهراء، مما أسفر عن مصرعه 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية.

 

حادث مصرع شخص في السلام

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بشارع الزهراء بالسلام.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أثناء عبور طالب الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتركته وفرت هاربة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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شارع الزهراء نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة

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