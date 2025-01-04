المشدد 3 سنوات لسائق متهم بترويج مخدر الهيروين في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه في حيازة وإحراز مخدر الهيروين بمنطقة المرج.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوى فى واقعة ضبط المتهم أن المواد المضبوطة معه هي الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول لمكافحة المخدرات.

وتلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن الجيزة معلومات تفيد قيام شخص بالإتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته لفافات من مخدر الهيروين، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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