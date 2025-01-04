السبت 04 يناير 2025
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فحوصات طبية شاملة لأبطال الجمباز في الشرقية

فحوصات طبية شاملة
فحوصات طبية شاملة لأبطال الجمباز في الشرقية

شهد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة  الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية اليوم إجراءات الفحوصات الطبية على لاعبى فرق الجمباز التابعة للأكاديميات الخاصة، والتى أجريت من خلال وحدة الطب الرياضى بالزقازيق، بالتعاون مع شركة لايف لاب للخدمات الطبية

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حضور المتخصصين من فريق عمل الوحدة 

 وذلك اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025 بحضور المتخصصين من فريق عمل وحدة الطب الرياضى، والأطباء المشاركين بالكشف الطبى، وذلك بحضور الدكتور أشرف جوهر عضو مجلس إدارة شركة لايف لاب 

مجموعة الأطباء المشاركين بالكشف الطبى 

بالإضافة إلى الدكتور حسن الحاوي مدير وحدة الطب الرياضي والدكتور محمد الطحلاوي أستاذ القلب بطب الزقازيق، والدكتور عمر الشعراوي مدرس مساعد  القلب بطب الزقازيق ، والدكتور أيمن خورشيد مدرس مساعد القلب جامعة الزقازيق، والدكتور محمود محمد مدرس مساعد باطني بطب الزقازيق 

تخبة من أفضل الأطباء والاستشاريين 

ويأتى ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لدعم صحة الرياضيين وضمان سلامتهم حيث شملت الفحوصات مجموعة متنوعة من التحاليل الطبية، بالإضافة إلى كشف الباطنة ورسم القلب، إلى جانب عدد من الفحوصات الأخرى التي تم تنفيذها على يد نخبة من أفضل الأطباء والاستشاريين 

تعزيز سلامة اللاعبين وممارسي الرياضة 

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة اللاعبين وممارسي الرياضة في مصر، وتقديم رسالة طمأنة لهم ولأسرهم، في ظل حرص الوزارة على صحة الرياضيين ورفع كفاءة الأداء الرياضي. كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع مختلف القطاعات الرياضية لتنفيذ المسح الطبي اللازم داخل وحدات الطب الرياضي، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لممارسي الرياضة.

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رؤية وزارة الشباب والرياضة 

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، والتي تهدف إلى دعم الرياضة كركيزة أساسية لتنمية المجتمع، مع توفير البيئة الصحية الملائمة لممارسي الرياضة في كافة أنحاء الجمهورية، تأكيدًا على اهتمام الدولة بتحقيق نهضة رياضية وصحية شامل

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