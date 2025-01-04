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تحصين 774 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

تحصين 774 ألف رأس
تحصين 774 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية  استكمال أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع  التي بدأت أعمالها في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤م، وإجراء المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة تحصين  773 ألف  رأس ماشية.

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ترقيم وتسجيل 10189

 وشملت أعمال التحصين ٣٩٤ ألفا و٥٤٣ رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و٣٧٨ ألفا و٨٣  رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل ١٠١٨٩ رأس ماشية خلال الأسبوع السادس من انطلاق الحملة.

التوعية الارشادية بالمراكز 

وأشار إلى أن المديرية أجرت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد ٣٢٦٥  ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

زيادة الوعى البيطرى 

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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المهندس محافظ الشرقية 

وبدوره شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

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مديرية الطب البيطرى الدككور ابراهيم محمد متولى مديرية الصحه الحمة القلاعية حمى الوآدي المتصدع 180 لجنة الحملة القومية الثالثة استكمال اعمال لحملة مدير مديرية الطب البيطري

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