السبت 04 يناير 2025
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خارج الحدود

عصا حديدية ومسامير، سجناء صيدنايا السوري يكشفون أدوات التعذيب

سجناء صيدنايا السوري
سجناء صيدنايا السوري

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، بخبر اعتقال أحد سجاني سجن صيدنايا سيئ السمعة والمعروف بلقب "عزرائيل صيدنايا".

وأعلنت غرفة عمليات "ردع العدوان" لاحقا القبض على أوس سلوم، المتهم بقتل وتعذيب العديد من السجناء.

وأوضحت أن القبض على المتهم أتى خلال عمليات التفتيش التي جرت الخميس بحثا عن فلول الأسد في عدة مناطق بحمص.

وفي فيديو متداول بكثرة على مواقع التواصل كان المعتقل السوري الشهير مازن حمادة قد أدلى بشهادة عن "عزرائيل صيدنايا".

وقال: "أتى عزرائيل (أوس سلوم) إلينا الساعة 12 ليلا تحت تأثير المشروبات الكحولية وسأل من يريد دواء".

وأضاف: "أحد المساجين حذرنا من أن نرفع أيدينا طلبا للدواء لأن ذلك يعني الموت تحت يدي السجان".

وتابع: "أحد السجناء وهو من منطقة داريا رفع يده طالبا الدواء، فبدأ السجان ضربه بعصا حديدية مليئة من نهايتها بالدبابيس".

وأكمل حمادة: "كان السجان يضرب السجين ويقول له حكمت المحكمة الإلهية عليك بالموت، واستمر بضربه حتى مات بالفعل".

وبدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا عملية تمشيط واسعة في عدة مناطق داخل سوريا بحثا عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

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