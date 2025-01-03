السبت 04 يناير 2025
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خارج الحدود

البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو

نفت الولايات المتحدة نيتها إنشاء قاعدة أمريكية جديدة في مدينة كوباني (عين العرب) في سوريا.

وردت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، على تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي بدأ في إنشاء  قاعدة جديدة في شمال شرق سوريا، يوم الإثنين الماضي.

وبحسب "سبوتنيك"، نفت نائبة المتحدث باسم "البنتاجون" سابرينا سينج، هذه التقارير بشدة، قائلة إنه لا توجد خطط أو نية لبناء قاعدة أمريكية في منطقة عين العرب "كوباني" السورية.

وكانت مقاطع فيديو أظهرت حواجز خرسانية يتم نقلها على مقطورة تحمل العلم الأمريكي في كوباني.

 

انتقادات علنية من تركيا بسبب معارضتها

يشار إلى أن واشنطن تدعم وتدرب المقاتلين الأكراد من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"؛ ما أثار انتقادات علنية من تركيا بسبب معارضتها لمثل هذا الدعم.

وانخرطت قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المدعومة من تركيا في اشتباكات عنيفة في مناطق شمال شرق سوريا منذ سقوط نظام الأسد.

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