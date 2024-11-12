وصفات طبيعية تخلصك من قشرة الرأس في أسرع وقت

قشرة الرأس، من المشكلات المزعجة التي يواجهها الكثيرون، والتي تسبب الإحراج لأصحابها، للمظهر غير المقبول الذي تتسبب فيه أحيانًا، الى جانب ما تسببه من حكة شديدة بفروة الرأس.

وأشارت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، إلى أن قشرة الرأس تظهر نتيجة عوامل عديدة، مثل الجفاف، الفطريات، التوتر، أو استخدام منتجات غير مناسبة لفروة الرأس.

وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه من الجيد أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من قشرة الرأس دون الحاجة لاستخدام المنتجات الكيميائية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

قشرة الرأس



1. زيت شجرة الشاي

يعتبر زيت شجرة الشاي من الزيوت الفعالة لعلاج قشرة الرأس بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات. يمكن إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو المستخدم، أو مزجه بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند وتطبيقه مباشرة على فروة الرأس. ينصح بتدليك الزيت برفق لمدة 5-10 دقائق، ثم غسله جيدًا. تساعد هذه الطريقة في تقليل الفطريات المسببة للقشرة وتهدئة الحكة.



2. خل التفاح

يعد خل التفاح علاجًا شائعًا وفعالًا للقشرة بسبب خصائصه الحامضية التي تساعد في تحقيق توازن درجة الحموضة لفروة الرأس، مما يمنع نمو الفطريات والبكتيريا. لتحضير هذا العلاج، يمكنك خلط مقدار من خل التفاح مع مقدار مماثل من الماء، ثم رش المزيج على فروة الرأس وتركه لبضع دقائق قبل غسله بالماء الفاتر. يُنصح باستخدام هذه الطريقة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.



3. الألوفيرا (جل الصبار)

يحتوي الألوفيرا على خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، وهو علاج ممتاز لتهدئة فروة الرأس الجافة والمتهيجة. يساعد جل الصبار على ترطيب الفروة بعمق ويقلل من التقشر. يُنصح بتطبيق جل الألوفيرا الطازج على فروة الرأس وتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء. يفضل تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع، مما يساعد في تقليل القشرة والاحمرار.

4. زيت جوز الهند وعصير الليمون

زيت جوز الهند له خصائص مرطبة تغذي فروة الرأس، وعندما يُخلط بعصير الليمون الذي يحتوي على خصائص حامضية مضادة للفطريات، فإنه يصبح علاجًا فعالًا للقشرة. يمكنك خلط ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثم تدليك الفروة بهذا المزيج وتركه لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله بالشامبو. يُفضل تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيًا.

5. الزبادي والعسل

يعتبر الزبادي علاجًا ممتازًا للقشرة بفضل خصائصه التي تساعد على توازن الفطريات والبكتيريا، بينما يعمل العسل كمرطب ومضاد للجراثيم. يمكنك مزج ملعقتين من الزبادي مع ملعقة من العسل، وتدليك الفروة بهما، وتركه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه. هذه الوصفة تساهم في تحسين صحة الفروة وتقلل من القشرة بفعالية.

6. البيكنج صودا

البيكنج صودا يعمل كمقشر لطيف يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة والفطريات التي تسبب القشرة. يمكنك بل الفروة بقليل من الماء، ثم تدليك كمية صغيرة من البيكنج صودا على الفروة، وتركه لبضع دقائق قبل شطفه بالماء. لكن من الضروري عدم الإفراط في استخدام البيكنج صودا لأنه قد يسبب جفاف الفروة.

7. زيت النعناع

يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للفطريات ويمنح إحساسًا بالانتعاش. يمكن إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى الشامبو أو مزجه بزيت ناقل وتدليك الفروة به. يساعد زيت النعناع في تخفيف الحكة والالتهابات المرتبطة بالقشرة، ويستخدم بانتظام لعلاج القشرة بشكل فعال.

علاج قشرة الرأس

نصائح إضافية للوقاية من قشرة الرأس



إلى جانب استخدام هذه الوصفات، ينصح باتباع بعض النصائح الوقائية للحد من ظهور القشرة، مثل:

تجنب غسل الشعر بالماء الساخن جدًا، لأنه قد يؤدي إلى جفاف فروة الرأس.

الحفاظ على نظافة فروة الرأس وتجنب تراكم الزيوت والأوساخ.

اتباع نظام غذائي صحي يتضمن الفواكه والخضراوات، والتي تساعد في تغذية الفروة وتقويتها.

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والفروة.

الخلاصة

