وصفات طبيعية بالعسل لعلاج حب الشباب وتفتيح البشرة

للعسل الخام العديد من الفوائد عند وضعه على البشرة، بما في ذلك تقليل البكتيريا، والتقشير، وتسريع عملية الشفاء، من بين أمور أخرى.

وفي شكله الطبيعي، يتم إنتاج العسل من خلال نشاط الإنزيم، والمواد النباتية، والبكتيريا الحية التي تتجمع معًا لإنشاء مكون قوي له مئات الاستخدامات العملية، وإن العملية الفريدة التي يتم بها إنتاج العسل تجعله قيمًا بشكل خاص للاستخدامات التجميلية، مثل إزالة حب الشباب، وشفاء الندبات، وتوحيد لون البشرة.

العسل الخام غير المبستر لديه أكبر إمكانية للتطبيق الموضعي على الجلد، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

فوائد استخدام العسل للوجه

العسل الخام مليء بالمكونات المفيدة للبشرة، وخاصة إذا كان الشخص يعاني من حب الشباب أو حالات الجلد المناعية الذاتية مثل الأكزيما أو الصدفية، وحتى فرط نمو المبيضات يمكن السيطرة عليه عن طريق وضع العسل على البشرة.

يساعد العسل الخام على موازنة البكتيريا الموجودة على البشرة، مما يجعله منتجًا رائعًا للاستخدام لعلاج حب الشباب، وتمت دراسة العسل كمنتج مضاد لحب الشباب ووجد أنه أكثر فعالية بشكل ملحوظ من المنتجات الشائعة الأخرى.

يسرع العسل عمليات شفاء خلايا البشرة، وإذا كان لدي الشخص عيوب أو تفشي الإكزيما، فإن العسل غير المبستر يمكن أن يسرع عملية الشفاء ويقلل الالتهاب، العسل فعال للغاية في التئام الجروح بسرعة لدرجة أنه يستخدمه الأطباء الآن في البيئات السريرية.

العسل الخام هو أيضًا مقشر طبيعي، مما يعني أن وضعه على الوجه يزيل الجلد الجاف والباهت ويكشف عن خلايا الجلد الجديدة تحته.

استخدامات العسل على الوجه

وضع العسل على الوجه بسيط إلى حد ما، على الرغم من وجود طرق مختلفة للقيام بذلك.

العسل لعلاج حب الشباب والصدفية والأكزيما في الوجه

يمكن علاج العسل لحالات الجلد المزمنة باستخدام عجينة أو علاج موضعي أو قناع للوجه تتركه لعدة دقائق.

أهم شيء في استخدام العسل لعلاج هذه الحالات هو استخدام العسل غير المبستر أو الخام.

من الضروري أن يحتوي العسل الذي يستخدم على بكتيريا صحية ليكون فعالًا، وسيعمل هذا على تنشيط جهاز المناعة ويساعد في علاج الالتهاب والاحمرار، وكذلك علاج العيوب.

إحدى طرق استخدام العسل للوجه هي مزجه بمكونات أخرى لإنشاء علاج قناع مهدئ للوجه، قبل القيام بذلك، يجب التأكد من إجراء اختبار رقعة من العسل وأي مكونات أخرى للتأكد من عدم حدوث رد فعل تحسسي.

يعتبر مزيج العسل الخام والقرفة مزيجًا قويًا مضادًا للأكسدة ومضادًا للميكروبات.

امزج ثلاثة أجزاء من العسل وجزءًا واحدًا من القرفة الطازجة المطحونة أو النقية وقم بتسخين الخليط قليلًا باستخدام الميكروويف، وضعه على البشرة واترك الخليط لمدة 8 إلى 10 دقائق، ثم اشطفه تمامًا باستخدام الماء الدافئ وجفف البشرة، لا تستخدمه إذا كنت تعاني من حساسية القرفة.

العسل لتفتيح البشرة وإشراقها

ولكن بما أن العسل يحتوي على خصائص تقشير، فإن استخدامه على الوجه يمكن أن يزيل خلايا الجلد الميتة التي تجعل البشرة تبدو باهتة، ويمكن أن يكشف هذا عن بشرة أكثر إشراقًا.

بعد غسل وجهك بالماء والصابون، ضعي العسل الخام غير المبستر على الوجه، وإذا كنت ترغبين في ذلك، قومي بتخفيف العسل بالماء النقي لجعله أقل لزوجة وأسهل في الإزالة، واتركي العسل على بشرتك لعدة دقائق قبل شطفه.

العسل لتلاشي الندبات

يساعد العسل في عملية شفاء الجسم، مما قد يساعد في تلاشي ندبات حب الشباب، ويمكن استخدام العسل كعلاج موضعي للندبات، وتطبيقه كل يوم أو كل يومين على شكل عجينة في موقع الندبة.

قد تلاحظين أيضًا نتائج إذا استخدمت أقنعة العسل للوجه كجزء من روتين اليومي.

الآثار الجانبية لوضع العسل على الوجه

من غير المرجح أن يسبب العسل رد فعل تحسسي لدى معظم الناس، ويجب على الأشخاص استخدام أي من هذه العلاجات بحذر إذا كان لديهم أي حساسية معروفة تجاه:

حبوب اللقاح

الكرفس

سم النحل

ويجب دائمًا اختبار المنتجات الجديدة على منطقة صغيرة من البشرة تكون مرئية بشكل ضئيل لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الحساسية والتأكد من إزالة أي عسل من الوجه قبل الذهاب إلى الفراش، ويمكن أن يجذب العسل المتبقي على الوجه الغبار مما قد يؤدي إلى تفاقم ظهور حب الشباب النشط.

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