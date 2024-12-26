قشور الخضراوات والفواكه كنز للعناية بجمال بشرتك

قشور الخضراوات والفواكه لجمال البشرة، مع زيادة الوعي بالبيئة، تزداد الحاجة إلى تقليل الهدر، وأصبح هناك مفهوم يعرف باسم "إعادة تدوير الجمال"؛ والمقصود به استخدام بقايا الطعام، من قشور الفواكه والخضراوات، لتحضير منتجات عناية طبيعية وصديقة للبيئة.



وليس هذا فقط وسيلة لتقليل النفايات، بل هو أيضًا خيار اقتصادي وصحي، يجعلك تبتعدين عن المنتجات التجارية المليئة بالمواد الكيميائية الضارة.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن استخدام بقايا الطعام لصنع منتجات عناية وصابون منزلي ليس فقط اتجاها للتوفير في الميزانية؛ بل هو تجربة ممتعة تعزز من ارتباطنا بالطبيعة وتذكرنا بأن الطبيعة دائما لديها الكثير لتقدمه لنا.

وصفات طبيعية لتقشير البشرة



فوائد إعادة تدوير بقايا الخضروات والفواكه للجمال



تقليل الهدر البيئي: بدلًا من رمي قشور الفواكه والخضراوات، يمكن استخدامها في وصفات طبيعية، مما يساهم في تقليل النفايات العضوية.

صديقة للبشرة: معظم بقايا الطعام تحتوي على عناصر غذائية غنية ومفيدة للبشرة، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

بديل آمن ومنخفض التكلفة: المنتجات المنزلية المصنوعة من بقايا الطعام تكون خالية من المواد الحافظة والعطور الصناعية التي قد تسبب تهيج البشرة.





استخدام قشور الفواكه لصنع منتجات عناية بالبشرة



وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، قشور الفواكه، وإمكانية استخدامها في العناية بالبشرة.

1. قشور البرتقال

مقشر طبيعي للبشرة: قومي بتجفيف قشور البرتقال وطحنها للحصول على بودرة ناعمة. اخلطي ملعقة صغيرة من البودرة مع العسل أو الزبادي، واستخدميها كمقشر طبيعي للوجه والجسم. هذا المزيج يزيل الخلايا الميتة ويمنح البشرة إشراقة طبيعية.

تونر منعش: اغلي قشور البرتقال في الماء واتركيها لتبرد، ثم استخدمي الماء كتونر للبشرة لتنظيفها وإنعاشها.

2. قشور الموز

مرطب طبيعي للبشرة: قشور الموز غنية بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، مما يجعلها مثالية لترطيب البشرة. افركي قشور الموز على الوجه واتركيها لبضع دقائق قبل غسلها بالماء الفاتر.

معالجة للهالات السوداء: اخلطي قشور الموز المطحونة مع ملعقة صغيرة من الحليب وضعيها تحت العينين لمدة 15 دقيقة لتفتيح الهالات السوداء.

3. بقايا القهوة

مقشر للقضاء على السيلوليت: امزجي بقايا القهوة مع زيت جوز الهند واستخدميها كمقشر للجسم. الكافيين يساعد في تحسين الدورة الدموية ويقلل من ظهور السيلوليت.

علاج لفروة الرأس: استخدمي بقايا القهوة كمقشر لفروة الرأس للتخلص من القشرة وتعزيز نمو الشعر.

العناية بالبشرة في مختلف مراحل العمر

وصفات لصنع صابون طبيعي في المنزل



إحدى الطرق الممتعة والفعالة لإعادة تدوير بقايا الطعام هي استخدامها في صنع صابون طبيعي. الصابون المنزلي لا يحتوي على المواد الكيميائية الموجودة في الصابون التجاري، مما يجعله خيارًا صحيًا ومناسبًا لجميع أنواع البشرة.

المكونات الأساسية

زيوت طبيعية: زيت الزيتون، زيت جوز الهند، أو زيت اللوز.

أعشاب وزيوت عطرية: مثل الخزامى (اللافندر)، النعناع، أو البابونج.



مكونات إضافية: بقايا الطعام مثل قشور الليمون أو البرتقال، وبقايا القهوة، والعسل.

صودا كاوية (هيدروكسيد الصوديوم): وهي المكون الأساسي في عملية التصبن.

خطوات العمل

تحضير القاعدة الزيتية: سخني الزيت الطبيعي (مثل زيت الزيتون) في وعاء على نار هادئة.

إذابة الصودا الكاوية: أضيفي الصودا الكاوية بعناية إلى الماء المقطر (يجب ارتداء قفازات ونظارات حماية). اتركيها لتبرد قليلًا.

دمج المكونات: اخلطي خليط الصودا الكاوية ببطء مع الزيت مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط كثيفًا.

إضافة الإضافات الطبيعية:

أضيفي قشور البرتقال المبشورة أو بودرة القهوة لإضافة فوائد وتقشير طبيعي.

استخدمي الأعشاب المطحونة مثل اللافندر أو النعناع لإضفاء رائحة مميزة.

صب الخليط: صبي الخليط في قوالب واتركيه يجف لمدة 24 ساعة.

التصلب النهائي: أخرجي الصابون من القوالب واتركيه في مكان جاف لمدة 4-6 أسابيع ليصبح جاهزًا للاستخدام.

وصفة صابون بزيت الزيتون وقشور البرتقال

المكونات:

500 جرام من زيت الزيتون.

100 جرام من زيت جوز الهند.

150 جرام من الماء المقطر.

60 جرام من الصودا الكاوية.

2 ملعقة كبيرة من قشور البرتقال المجففة والمطحونة.

الطريقة:

اخلطي الصودا الكاوية بالماء بحذر.

سخني الزيوت وأضيفي خليط الصودا الكاوية تدريجيًا.

أضيفي قشور البرتقال واخلطي جيدًا.

صبي الخليط في قوالب واتركيه ليجف.

أهمية التحول إلى منتجات العناية الطبيعية



الحفاظ على البيئة: تقليل استهلاك البلاستيك والمواد الكيميائية الملوثة.

تحسين الصحة: الابتعاد عن المكونات الصناعية الضارة بالبشرة.

تشجيع الإبداع: تحضير المنتجات في المنزل يمنح شعورًا بالإنجاز ويعزز الوعي بالجمال الطبيعي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.