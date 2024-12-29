استخدمي ماء الورد يوميًا لتنظيف وترطيب البشرة، وهذه طريقة تحضيره

ماء الورد، هو سائل مصنوع من الماء المنقوع ببتلات الورد، هو أحد الطرق العديدة التي يمكن استخدام الورود بها للصحة والجمال، فيعد ماء الورد جزءًا متعدد الاستخدامات من روتين العناية الشخصية.

فوائد ماء الورد

ماء الورد مشهور بفوائده الطبية والعلاجية، وهو مليء بمضادات الأكسدة، ولقد أثبت أن ماء الورد مفيد لـ ( صحة الجلد - صحة العين - الهضم - الصداع - العدوى - التهاب الحلق - صحة الدماغ ).

وعندما يتعلق الأمر بالبشرة، يمكن أن يساعد ماء الورد في حماية الخلايا من التلف، وتخفيف التهيج، وتهدئة الاحمرار، هذا بالإضافة لتخفيف أعراض حالات الجلد مثل حب الشباب والأكزيما والصدفية والوردية ويفعل ذلك عن طريق تثبيط الإنزيمات الضارة المعروفة باسم الإيلاستاز والكولاجيناز، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ويمكن استخدام ماء الورد الطبيعي الخالي من أي مواد كيميائية بشكل يومي، لإنه مناسب لجميع أنواع البشرة ويمكن استخدامه مباشرة على الجلد، والذي يجعله إضافة مثالية لروتين الجمال والعناية بالبشرة.

يمكن لماء الورد أيضًا أن يصنع قطرات مهدئة للعين، ويدعم التئام الجروح، وقد يكون فعالًا كمضاد للاكتئاب ومحسن للمزاج.

طرق تحضير ماء الورد

هناك عدة طرق لتحضير ماء الورد، بما في ذلك:

الغلي على نار هادئة

التقطير

باستخدام الزيوت العطرية

من الأفضل الحصول على بتلات عضوية إذا أمكن، ولكن أي زهور صحية ستفي بالغرض، ويجب التأكد تأكد من أن الورود التي تختاريها غير مرشوشة بالمبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية، ويعتمد عدد البتلات التي ستحتاجينها على كمية ماء الورد التي تريد صنعها.

بعد ذلك، افصلي البتلات عن الزهرة واغسليها برفق بالماء للتخلص من الغبار وأي آثار لمواد غريبة، وتكون الخطوة التالية هي الغلي على نار هادئة أو التقطير.

طريقة الغلي على نار هادئة

المستلزمات

2-3 أكواب من بتلات الورد الطازجة، مغسولة ونظيفة

وعاء أو قدر واسع

مصفاة

زجاجة رذاذ أو برطمان زجاجي

1/2 جالون من الماء المقطر

الخطوات

أضفي بتلات الورد النظيفة إلى الوعاء أو القدر. أضيفي كمية كافية من الماء المقطر لتغطية البتلات فقط، لا تضيفي الكثير من الماء، وإلا ستخففين ماء الورد. ضعي القدر على الموقد على نار خفيفة. غطي القدر بغطاء واتركيه يغلي على نار هادئة لمدة 30-45 دقيقة. اتركيه يغلي على نار هادئة حتى تفقد البتلات لونها. اتركي ماء الورد ليبرد تمامًا. صفي الماء في زجاجة رذاذ أو برطمان. ضعيه في الثلاجة واستخدميه لمدة تصل إلى شهر.

طريقة التقطير

في طريقة التقطير، يتجمع ماء الورد على الجانب السفلي من الغطاء على شكل تكاثف ويقطر في الوعاء، وتمنحك هذه الطريقة ماء الورد الأكثر تركيزًا ولكنها تتطلب بضع خطوات إضافية.

المستلزمات

2-3 أكواب من بتلات الورد الطازجة، مغسولة ومنظفة

قدر أو قدر واسع

وعاء صغير مقاوم للحرارة، مثل المعدن أو السيراميك

كوب واحد من مكعبات الثلج

نصف جالون من الماء المقطر

الخطوات

ضعي وعاء صغير مقاوم للحرارة في وسط قدر واسع. أضيفي البتلات المغسولة إلى الوعاء، مع الحرص على عدم التصاقها تحت الوعاء. أضيفي الماء المقطر إلى الوعاء حتى تغمر البتلات. ضعي الغطاء مقلوبًا على الوعاء، وضعي مكعبات الثلج في الغطاء. اتركي الوعاء حتى يغلي. استمري في إضافة مكعبات الثلج حسب الحاجة. خففي الحرارة واتركي الوعاء على نار هادئة لمدة 30-45 دقيقة. أزيلي الغطاء بعناية باستخدام ملقط للتحقق من لون البتلات، وبمجرد أن تفقد لونها، تكونين قد انتهيت. اتركي ماء الورد يبرد تمامًا. بمجرد أن يبرد، انقلي ماء الورد من الوعاء إلى زجاجة رذاذ. ضعيه في الثلاجة واستخدميه لمدة تصل إلى 6 أشهر.

طريقة الزيوت العطرية

طريقة الزيوت العطرية هي أسهل طريقة ويمكن الاحتفاظ بها لفترة أطول.

من سلبياته أنه لا يمكن تناول ماء الورد، ويتطلب استخدام زيت الورد العطري، ومع ذلك، إذا كنت لا تملكي الوقت الكافي، فإنه يقوم بالمهمة.

المستلزمات

12 قطرة من زيت الورد العطري

1 ملعقة كبيرة من زيت ناقل من اختيارك، مثل جوز الهند أو اللوز أو الجوجوبا

1 كوب من الماء المقطر

زجاجة رذاذ أو برطمان زجاجي

الخطوات

امزج الزيوت العطرية والزيت الناقل معًا، ثم أضف الماء. اسكبي الخليط في زجاجة أو برطمان زجاجي. لا ​​تحتاج هذه الطريقة إلى التبريد.

كيفية استخدام ماء الورد للبشرة والشعر

تونر الوجه

تونر ماء الورد هو بديل ممتاز - استخدمي ماء الورد كتونر للبشرة، وخاصة تلك التي تحتوي على الكحول والتي تميل إلى تجفيف البشرة.

يساعد استخدام ماء الورد كتونر على إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ ويساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في البشرة.

رذاذ الجسم

يعد رذاذ الجسم بماء الورد طريقة منعشة لتنشيط البشرة أو تبريدها أو ببساطة الحصول على رائحة زهرية.

رشيه على الوجه للحفاظ على ترطيب البشرة والحفاظ على توازنها، ورشيه على جسمك فورًا بعد الاستحمام ثم استخدمي مرطبًا للجسم لتشعري بالانتعاش والتجدد طوال اليوم.

يمكنك أيضًا رشه على الطفح الجلدي وحروق الشمس لعلاج البشرة وتبريدها.

رذاذ الشعر

ويمكن رش ماء الورد على الشعر لترطيب الشعر المجعد والمتموج أو لتجديد فروة الرأس المتعرقة أو المصابة بالحكة.

امزجي ماء الورد مع زيت جوز الهند أو اللوز أو الجوجوبا وقومي بتدليك فروة رأسك للاسترخاء وترطيب الشعر وتحفيز بصيلات الشعر.

يمكنك أيضًا شطف شعرك بماء الورد بعد غسله بالشامبو، ويعمل هذا كمرطب خفيف ويحافظ على لمعان الشعر ورائحته الزكية.

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