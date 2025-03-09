الصحابة ومناقب آل البيت، أسماء بنت أبي بكر "ذات النطاقين"

قال الله تعالى: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا". [الفتح: 29].

وقال أيضا: "وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". [الحشر: 9].

وقال: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ". [التوبة: 100].

فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم أوَّل وأفضلُ مَن دَخَل فيه من هذه الأمة، ولهم منه أوفرُ حظٍّ، وأكملُ نصيب.



وقال الله سبحانه وتعالى: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت".. وقال أبو بكر، رضي الله عنه: "ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته".

في هذه الحلقات نستعرض فضائل ومناقب الصحابة وآل البيت، رضي الله عنهم.

أسماء بنت أبي بكر.. ذات النطاقين

سجلت اسمها في التاريخ، بسبب بطولتها في هجرة الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، وأبيها الصديق، رضي الله عنه.

وأسلمت أسماء بنت أبي بكر منذ صغرها، وهي في مكَّة المكرَّمة، وكان ترتيبها بين من أسلم السابعة عشرة.

موقفها في هجرة أبيها

عندما سمع أبو قحافة، والد أبي بكر الصديق، بخبر الهجرة، جاء إلى بيت ابنه أبي بكر.

وكان أبو بكر قد حمل معه أثناء الهجرة جميع ماله: 5 آلاف أو 6 آلاف، فأتاها جدها أبوقحافة، وكان قد صار أعمى فقال: إن هذا (أباها) قد فجعكم بماله ونفسه فقالت له أسماء: كلا لقد ترك خيرا كثيرا، فعمدت إلى أحجار فجعلتهن في كوة البيت وغطت عليها بثوب، ثم أخذت بيده ووضعتها على الثوب وقالت هذا تركه لنا، فقال: أما إذا ترك لكم هذا فنعم.

وكانت أسماء، رضي الله عنها، تعد لرسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، ولأبيها سفرةً من الطَّعام والشَّراب، ليقتاتا عليها في سفرهما، وعندما انتهت من إعدادها لم تجد شيئًا تضع فيه الطَّعام، فقامت بشقِّ نطاقها وجعلته نصفين؛ نصفٌ للطَّعام، ونصفٌ للسِّقاء، ولمَّا بلغ ذلك رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، سمَّاها "ذات النِّطاقين".

وظلَّت طوال فترة بقاء الرسول، صلى الله عليه وسلَّم، في غار ثور تنقل لهما الزَّاد والأخبار.

وفي أحد الأيام، وبينما كانت نائمة أيقظها طرق قوي على الباب، وكان أبوجهل يقف والشر والغيظ يتطايران من عينيه، سألها عن والدها، فأجابت: إنها لا تعرف عنه شيئًا فلطمها لطمة على وجهها طرحت منه قرطها.

زواجها وصبرها

تزوَّجت أسماء بنت أبي بكر من الصَّحابيِّ الجليل الزُّبير بن العوَّام، وكان فقيرًا حينها، ولم يملك سوى فرسٍ كانت أسماء تخدمه وتعلفه وتطعمه.

وكانت امرأةً جلدةً صبورةً تخدم نفسها وأهل بيتها؛ تعجن، وتطبخ، وتنقل النَّوى من الأرض التي يعمل بها زوجها على رأسها، ثمَّ تدقُّ النَّوى لفرس زوجها.

وقد روي أنَّها ذات مرَّةٍ كانت تحمل النَّوى على رأسها، فمرَّ بها رجلٌ ورأف بها وتنحنح لتركب خلفه، لكنَّها رفضت ذلك وأخبرت زوجها، ففرح لصنيعها.

ولكن ما لبثت طويلًا حتى أرسل إليها أبوها أبو بكر، رضي الله عنه، خادمًا يعينها في شؤون بيتها.

ابنها أول مولود بعد الهجرة

أنجبت أسماء الصَّحابيَّ عبد الله بن الزبير، وكان أوَّل مولودٍ يولد في قباء قرب المدينة المنوَّرة بعد الهجرة، وقد فرح رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بمجيئه فرحًا شديدًا، وقام بتحنيكه.

تضايقت من شدة الزبير وغيرته أحيانًا، وذكرت ذلك لأبيها فقال لها رضي الله عنه: يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها، فلم تتزوج بعده جمع الله بينهما في الجنة.

ذهبت إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في شدتها وعسرها، وقالت: يا نبي الله، ليس في بيتى شيء إلا ما أدخل على الزبير، فهل أكون مذنبة إذا أعطيت القليل من ماله؟

فقال لها: أعطى ولا تبخلى فيبخل الله عليك. وكانت تقول لبناتها وأهلها أنفقن، وتصدقن، ولا تنتظرن الزيادة عما عندكن حتى تجدن به فإنه أحسن ثوابًا وأجدى عند الله، تعالى.

جودها وكرمها

ولما كثر الخير والمال عندها كانت تمرض، فتعتق في مرضها كل مملوك لها.

وقال عنها عبد الله بن الزبير: ما رأيت امرأة أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، أما أسماء فكانت لا تدخر شيئًا لغد.

روايتها للحديث النبوي

روت أسماء عن النبي 56 حديثًا، منها 22 في الصحيحين، وروى عنها ابن عباس وفاطمة بنت المنذر وابنها عروة وغيرهم.

ومن مروياتها عن النبي أنها قالت: قدمت أمي (اسمها قتيلة، وكان أبو بكر قد طلقها) وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، فاستفتيت النبي فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة (مشركة) أفأصلها؟ قال: "نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ". (رواه البخاري).

صبرها

كانت أسماء، رضى الله عنها، صابرة على آلامها الجسمية والنفسية محتسبة ذلك عند الله.

كان في عنقها ورم فصبرت على آلامه، وشكت آلامها للنبي، فجعل النبي يمسح عنقها، ويقول: "اللهم عافها من فحشه وأذاه".

وكانت إذا صدعت تضع يدها على رأسها، وتقول: بذنبي.. وما يغفر الله أكثر.

وفي معركة تبوك حضرت مع زوجها وابنها عبدالله وكان صغيرا، واستعدت لقتال العدو.

وعاشت أسماء مع ابنها بعد طلاق زوجها لها، وعمَّرت كثيرًا.

شجاعة أسماء

ومن مواقفها الشجاعة لما قتل الحجاج ابنها عبدالله بن الزبير وصلبه، وأرسل إليها أن تأتيه أو يبعث أحدا يسحبها من قرونها، أرسلت إليه: "والله لا آتيك حتى تبعث إلى من يسحبني بقروني".

فلما رأى إصرارها أتى إليها.. فيما توجهت هي إلى ابنها المصلوب، وقالت: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟!

فقال: كيف رأيتني صنعت بعبدالله؟ قالت: رأيتُك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك، وقال لها: إن ابنك ألحد في هذا البيت، وإن الله أذاقه من عذاب أليم.

قالت: كذبت، كان برًّا بوالديه، صواما قواما.

قال الحجاج: اذهبي فإنك عجوز قد خرفت. فقالت: لا والله ما خرفت سمعت رسول الله يقول: "يخرج في ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فأنت هو".



وقيل لابن عمر: إن أسماء في ناحية المسجد، وذلك حين قتل ابن الزبير وهو مصلوب، فتوجه إليها، فقال: إن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله، فاتقي الله، وعليك بالصبر.

فقالت: وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل.

وفاتها

وتوفيت وعمرها 100 عام وهِيَ تُصَلِّي، بَعْدَ ابْنِهَا بِلَيَالٍ.



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