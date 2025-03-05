مع الزاهدين، الزهد في حياة أبو بكر الصديق

في أقوال وأفعال الصحابة ما يؤكد أن تعاليم الإسلام كانت عاملا أساسيا في زهد الدنيا والعمل من أجل الآخرة، والاكتفاء بالقليل من المطعم والملبس والمال، الخوف المستمر من فتنة الدنيا، والرغبة الأكيدة في الظفر بالجنة.

فكان أبو بكر الصديق زاهدا ورعا، قبل الخلافة، وبعدها.

ومن المواقف التي دلَّت على زهد أبي بكر وورعه يوم أمر النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، بالصدقة، فجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، بينما جاء أبو بكر الصديق بماله كلِّه.

أبقيتُ لهم الله ورسوله

وحينما سأله النبي الكريم: ما أبقيت لأهلك، قال له: أبقيتُ لهم الله ورسوله.

ومن المواقف التي دلت على ورعه الشديد قصَّته مع غلامه الذي فرض له خراجًا يؤديه إليه، فأتاه الغلام يومًا بطعامٍ فأكل منه، ثمَّ عندما أخبره الغلام بمصدر الطعام، وأنَّه أُهدي إليه عندما كان يتكهَّن لرجل في الجاهلية، وضع أبو بكر أصبعه في فيه فأخرج ما في بطنه من الطعام، كما دخل يومًا حائطًا (بستانا) فرأى طيرًا يتنقل بين الأشجار، فقال قاصدًا الطير: طوبى لك، تأكل من الشجر، وتشرب من الماء، ثمَّ تصير إلى غير حساب.

أثناء خلافته

ذكرت كتب التاريخ موقفًا للصديق يدل على زهده وورعه، ففي أول يوم من خلافته يضع الصديق لفافة من قماش على كتفيه، ثمَّ ينطلق بها إلى السوق ليجلب لعياله قوت يومه، فيراه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة فيستوقفانه ويسألانه عن وجهته، فيبين لهم أنَّه يريد السوق لطلب الرزق، وإطعام أولاده.

فيقول له عمر ما ينبغي لك ذلك وأنت أمير المؤمنين، فيفرضان له راتبًا من بيت مال المسلمين حتى يتفرغ لمنصب الخلافة، ورعاية مصالح وشؤون المسلمين.

أثناء احتضاره

حينما احتضر الصديق، رضي الله عنه، طلب من ابنته عائشة، رضي الله عنها، أن تغسل ثوبه حتى يكفَّن فيه، ثمَّ قال: إنَّ الحي أحوج للجديد من الميت.



وعن السيدة عائشة، رضي الله عنها، أنَّها قالت: ما ترك أبو بكر دينارًا ولا درهمًا ضربه لله سكته.

حتى ليُروى عنه أنه كان يطوي ستة أيام، وكان لا يزيد على ثوب واحد.



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