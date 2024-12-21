فوائد المشي السريع للتخلص من الاكتئاب والتوتر

المشي هو تمرين بسيط ولكنه يوفر العديد من الفوائد الجسدية مع تعزيز الصحة العقلية، حيث يساعد المشي بانتظام في تخفيف الأعراض المرتبطة بحالات الصحة العقلية المزمنة مثل القلق والاكتئاب.

يمكنك المشي في أي مكان بدون معدات أو اشتراك في اي نادي أو نادي رياضي، وكلما مارس الشخص المشي أكثر، كلما زادت التأثيرات الإيجابية على كلًا من الصحة العقلية والجسدية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

فوائد المشي

هناك فوائد عديدة للمشي، وبعض من أكثرها شيوعًا تشمل:

تحسين النوم

قدرة أفضل على التحمل

لتخفيف التوتر

تحسين الحالة المزاجية

زيادة الطاقة والقدرة على التحمل

تقليل التعب الذي يمكن أن يزيد من اليقظة العقلية

فقدان الوزن

انخفاض الكوليسترول وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية (القلب)

ويساعد المشي في تحسين المزاج لأنه يزيد من تدفق الدم والدورة الدموية إلى الدماغ والجسم،و وله تأثير إيجابي على محور تحت المهاد - الغدة النخامية - الغدة الكظرية (HPA)، وهو نظام الاستجابة العصبية المركزي، وهذا أمر جيد لأن محور تحت المهاد - الغدة النخامية - الغدة الكظرية مسؤول عن الاستجابة للتوتر، وعندما يمارس الشخص رياضة المشي، فإنه يهدئ الأعصاب، مما قد يجعل الشخص يشعر بتوتر أقل.

يكون للمشي مع آخرين (أصدقاء او العائلة) لمدة يوم أو يومين في الأسبوع فوائد هائلة، فيؤدي التمرين البدني جنبًا إلى جنب مع التفاعلات الاجتماعية الإيجابية إلى تحسين الحالة المزاجية السلبية، ودرء الاكتئاب، وتحسين احترام الذات، حاول المشي 3 أيام في الأسبوع لمدة 10 - 30 دقيقة في كل مرة.

كيفية إنشاء روتين للمشي

تتمثل إحدى أفضل الطرق لبدء روتين جديد للمشي في البدء ببطء وتهدئة النفس مع بناء القدرة على التحمل تدريجيًا، وقبل أن المشي لمسافة طويلة، قم بالتمدد للإحماء، وابدأ بوتيرة مريحة، ثم قم بالبناء إلى المشي السريع.

في كل مرة تخرج فيها، حدد مسارًا مريحًا للمشي، ثم قم بتمديد المسافة على مدار الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، وحدد أهدافًا للوصول إليها.

القاعدة الأساسية الجيدة هي المشي لمدة 30 - 45 دقيقة، إما دفعة واحدة أو مقسمة إلى أجزاء مدتها 10 دقائق، وينتهي الأمر بحوالي 2 - 4 أميال، ويمكن قياس المسافة من خلال ارتداء ساعة لقياس الوقت أو ربط عداد الخطوات بالحزام لقياس المسافة.

تأثير المشي على تعزيز المزاج

يمكن أن يوفر المشي فوائد عقلية عديدة، والمفتاح هو القيام بذلك باستمرار، والموازنة بينه وبين نمط حياة صحي وبيئة داعمة، ويمكن أن يشمل ذلك تناول نظام غذائي مغذي، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وأن يحيط الشخص نفسه بتأثيرات إيجابية.

وبرغم أن المشي يمكن أن يعد أداة قوية للصحة العقلية، إلا أنه ليس بديلًا عن العلاج المهني للصحة العقلية.

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