ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الصاخة، تحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة عبس، عن مشهد من أهوال يوم القيامة، كما أوضح ما هي الصاخة المذكورة في الآية الكريمة.



سورة عبس الآية 33

قال تعالى: «فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّة».

سورة عبس الآية 33



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 33 من سورة عبس

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالحديث عن أحوال الناس في يوم القيامة فقال - تعالى: ( فَإِذَا جَآءَتِ... )، الفاء في قوله - سبحانه - ( فَإِذَا جَاءَتِ الصاخة ) للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها من فنون النعم، وجواب ( إذا ) محذوف يدل عليه قوله - تعالى - بعد ذلك: ( لِكُلِّ امرىء مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ )، ويصح أن يكون جوابه قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ).



ما هي الصاخة ؟

وتابع الشيخ طنطاوي: والصاخة: الصيحة الشديدة التي تصُخُّ الآذان، أي تزلزلها لشدة صوتها، وأصل الصخ: الصك الشديد، والمراد بها هنا: النفخة الثانية التي بعدها يبعث الناس من قبورهم، أي: فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي بعدها يخرج الناس من قبورهم للحساب والجزاء، كان ما كان من سعادة أقوام، ومن شقاء آخرين.

يوم القيامة

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968، ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.