الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

الصاخة، تحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة عبس، عن مشهد من أهوال يوم القيامة، كما أوضح ما هي الصاخة المذكورة في الآية الكريمة.


سورة عبس الآية 33

قال تعالى: «فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّة».

سورة عبس الآية 33


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 33 من سورة عبس

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالحديث عن أحوال الناس في يوم القيامة فقال - تعالى: ( فَإِذَا جَآءَتِ... )، الفاء في قوله - سبحانه - ( فَإِذَا جَاءَتِ الصاخة ) للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها من فنون النعم، وجواب ( إذا ) محذوف يدل عليه قوله - تعالى - بعد ذلك: ( لِكُلِّ امرىء مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ )، ويصح أن يكون جوابه قوله: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ).


ما هي الصاخة ؟

وتابع الشيخ طنطاوي: والصاخة: الصيحة الشديدة التي تصُخُّ الآذان، أي تزلزلها لشدة صوتها، وأصل الصخ: الصك الشديد، والمراد بها هنا: النفخة الثانية التي بعدها يبعث الناس من قبورهم، أي: فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي بعدها يخرج الناس من قبورهم للحساب والجزاء، كان ما كان من سعادة أقوام، ومن شقاء آخرين.

يوم القيامة

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968، ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

معنى غساقا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة النبأ

باب التوبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 39 من سورة المائدة

لماذا سأل اليهود النبي عن موعد قيام الساعة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ماذا كان يفعل الكافرون عند تلاوة النبي للقرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

من هم الذين لن يستطيع إبليس إغواءهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصاخة الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة عبس اهوال يوم القيامة يوم القيامة تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي الشيخ طنطاوي

مواد متعلقة

معنى غساقا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة النبأ

باب التوبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 39 من سورة المائدة

لماذا سأل اليهود النبي عن موعد قيام الساعة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

معنى أواب، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 30 من سورة ص

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مصرع مصريين في إطلاق نار بالمكسيك، جريمة تهز القاهرة، هل اغتالت إسرائيل خليفة نصر الله، صدمة بشأن سعر الفراخ

صابرين، بدأت مسيرتها بـ"الغناء" والحسد أبعدها عن الفن بعد "أم كلثوم" وهذا عدد زيجاتها قبل المنتج اللبناني

موعد مباراة الزمالك والأهلي في دوري الكرة النسائية والقناة الناقلة

حارس مقبرة بالطود يروي حكايته مع العفاريت وما حدث له من جنية فائقة الجمال (فيديو)

بينهم مصريون، تحرك عاجل من رئيسة المكسيك والجيش بعد مقتل مهاجرين على حدود جواتيمالا

زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتي طردتني من المنزل بالقوة وحرمتني من رؤية أبنائي لمدة عام ونصف

صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل وجيش الاحتلال يرصد 20 صاروخا من لبنان

والدة فتاة حاولت إنهاء حياتها بسبب خطيبها في مصر الجديدة تروي تفاصيل الواقعة

منوعات

المزيد

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

المزيد

خدمات

المزيد

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية