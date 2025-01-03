حملات لإزالة تعديات البناء المخالف بالشرقية

قام المحاسب محمد الأباصيرى، رئيس مركز ومدينة فاقوس محافظة الشرقية، بالإشراف على مسئولى قسم الإشغالات برئاسة المركز وشرطة المرافق أثناء قيامهم بتنظيم حملة مكبرة؛ لرفع الإشغالات المخالفة وذلك بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وأسفرت الحملة عن (75 حالة رفع إشغال - 15 حالة ضبط إشغال - 10 محاضر إشغال) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 3 مخالفات بالسماعنة

وقامت رئاسة المركز بإزالة 3 حالات مخالفة بـالوحدة المحلية بالسماعنة عبارة عن سور من الطوب الأبيض البلوك بمساحة 250 م باسم المخالف ( ا م ا )، وسور من الطوب الأبيض البلوك بداخله غرف بمساحة 300 م باسم المخالف (هـ ف ع )، وسور من الطوب الأبيض البلوك بمساحة 175 م باسم المخالف ( ح ع ح ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

حملة إزالات بحي ثان

كما قام محمد أبو هاشم رئيس حى ثان الزقازيق بشن حملة لإزالة العديد من الإشغالات بنطاق شوارع الحي وتم إيداع المخالفات بالمخازن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحابها بمعرفة نواب رئيس الحي، ورئيس قسم الإشغالات والقوة المرافقة.

ويأتي هذا تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن لإزالة أي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحرم الطرق والشوارع الرئيسية والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين.

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