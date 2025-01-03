الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات لإزالة تعديات البناء المخالف بالشرقية

حملات لإزالة تعديات
حملات لإزالة تعديات البناء المخالف بالشرقية

قام المحاسب محمد الأباصيرى، رئيس مركز ومدينة فاقوس محافظة الشرقية، بالإشراف على مسئولى قسم الإشغالات برئاسة المركز وشرطة المرافق أثناء قيامهم بتنظيم حملة مكبرة؛ لرفع الإشغالات المخالفة وذلك بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وأسفرت الحملة عن (75 حالة رفع إشغال - 15 حالة ضبط إشغال - 10 محاضر إشغال) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 3 مخالفات بالسماعنة 

وقامت رئاسة المركز بإزالة 3 حالات مخالفة بـالوحدة المحلية بالسماعنة عبارة عن سور من الطوب الأبيض البلوك بمساحة 250 م باسم المخالف ( ا م ا )، وسور من الطوب الأبيض البلوك بداخله غرف بمساحة 300 م باسم المخالف (هـ ف ع )، وسور من الطوب الأبيض البلوك بمساحة 175 م باسم المخالف ( ح ع ح ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

حملة إزالات بحي ثان 

كما قام محمد أبو هاشم رئيس حى ثان الزقازيق بشن حملة لإزالة العديد من الإشغالات بنطاق شوارع الحي وتم إيداع المخالفات بالمخازن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحابها بمعرفة نواب رئيس الحي، ورئيس قسم الإشغالات والقوة المرافقة.

إزالة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

ويأتي هذا تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن لإزالة أي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحرم الطرق والشوارع الرئيسية والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاشغالات المخالفة رفع الاشغالات مركز ومدينة فاقوس محافظة الشرقية شرطة المرافق تنظيم حملة مكبرة حي ثان الزقازيق المهندس حازم الاشمونى

مواد متعلقة

إزالة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء على أراض زراعية في الشرقية

إزالة تعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ads

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر من التجشؤ المتكرر: علامة للإصابة بهذا المرض

أحمد سيد زيزو يتعرض لحادث سير

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

3 قرارات جمهورية وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي ووزراء الاتصالات والأوقاف والمالية

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

الطماطم بـ 5 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

استخراج لمبة ريموت من القصبة الهوائية لطفل في مستشفى بنها التخصصي للأطفال

بعد زيارته للسعودية، وزير الخارجية السوري يتعهد بحكومة تشاركية

منوعات

المزيد

صادرات الكهرباء الفرنسية تسجل مستويات قياسية

من الهواية إلى الاحتراف، سارة إسماعيل تعلمت الكروشيه من الفيديوهات (فيديو)

دراسة تكشف تأثير توقيت الوجبات على صحة الجسم وزيادة الوزن

علماء: الحيتان الصائبة الجنوبية كائنات معمرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 3-1-2025 في الأسواق

تبدأ من 77 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3 يناير 2025

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم فصل التوأمين الملتصقين عند دفنهما في حالة موتهما معًا

من خواطر الشعراوي، الفرق بين متشابهات القرآن في سورة البقرة (فيديو)

متاع الدنيا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة لقمان

المزيد
الجريدة الرسمية