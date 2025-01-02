طب القناة تدرب كوادر الطوارئ على مواجهة الكوارث (صور)

نظم قسم طب الطوارئ ومجلس الإنعاش ومركز التدريب على الإنعاش والإصابات بكلية الطب بـجامعة قناة السويس، دورات تدريبية متخصصة لمواجهة الكوارث.

محاور وموضوعات البرنامج

تناولت الدورات موضوعات حيوية، أبرزها؛ التعامل مع الأزمات والكوارث الطبية داخل المستشفى وخارجها، وعقدت الدورات بمركز التدريب على الإنعاش والإصابات بكلية الطب بجامعة قناة السويس.

جانب من التدريب،فيتو

جانب من التدريب،فيتو

عدد المشاركون في البرنامج

شارك في الدورات 32 متدربًا من نواب وأعضاء هيئة التدريس بقسم طب الطوارئ، بما في ذلك مدرسون، مدرسون مساعدين، وأساتذة مساعدين، وتأتي هذه الدورات ضمن برنامج تدريبي معتمدة من المجموعة الأوروبية، ومدعّم من مجلس الإنعاش المصري.

الهدف من التدريب

وأشارت الدكتورة منيرة طه، رئيس قسم طب الطوارئ، إلى أن التدريب يهدف إلى رفع جاهزية الكوادر الطبية والإدارية للتعامل مع الطوارئ والكوارث، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وشملت الدورات محاكاة لخطط إدارة الأزمات، لضمان قدرة الفرق الطبية على التعامل مع الظروف غير المتوقعة، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الميدانية المحتملة.

جانب من التدريب،فيتو

جانب من التدريب،فيتو

تحسين استجابة الكوادر الطبية للأزمات

من جانبها، أكدت الدكتورة منيرة طه أن الهدف الرئيسي لهذه التدريبات هو تحسين استجابة الكوادر الطبية للأزمات، وضمان فاعلية أنظمة الإخلاء ونقل المصابين، مع تعزيز مهاراتهم العملية والنظرية. وشددت على أهمية استمرار هذه التدريبات لتحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز سلامة المرضى.

جانب من التدريب،فيتو

جانب من التدريب،فيتو

قاد التدريب نخبة من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين، من بينهم الدكتور حسين محمد الزناتي، استشاري التخدير والعناية المركزة، والدكتور جمال الدين عباس، رئيس مجلس الإنعاش المصري واستشاري طب الطوارئ، والدكتورة إيمان الشريف، المدير الفني لمركز التدريب على الإنعاش والإصابات، إضافة إلى اللواء طبيب أحمد عبد المنعم، مستشار طب الطوارئ بالقوات المسلحة، وغيرهم من الخبراء المتميزين في مجال طب الطوارئ.

إشادة من الكوادر الطبية بجهود الجامعة

في ختام الدورات، أشاد المشاركون بالجهود المبذولة من قبل الجامعة وفريق التدريب، معربين عن تقديرهم للدعم المستمر الذي تقدمه جامعة قناة السويس لتطوير مهارات الكوادر الطبية بما يخدم المجتمع ويعزز مستوى الرعاية الصحية.



أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تُولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل كوادرها الطبية وفق أحدث المعايير الدولية لمواجهة الطوارئ والكوارث، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الجامعة في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز جاهزية فرق العمل في المستشفيات الجامعية للتعامل مع الأزمات بشكل احترافي.

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