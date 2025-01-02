ضبط 4 طلاب بعد سرقتهم محتويات مدرسة وبيعها لتاجر خردة بالإسماعيلية

ألقت مباحث التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمود مأمون، القبض على 4 طلاب قاموا بسرقة معدات من داخل مدرستهم بدائرة القسم، وبيعها لعامل خردة وتم تحرير محضر بالواقعة.

إخطار بسرقة محتويات مدرسة

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من رئيس مباحث التل الكبير المقدم محمود مأمون يفيد بتلقيه بلاغًا من مدير مدرسة، والذي اكتشف سرقة معدات ومكن من داخل المدرسة.

تفريغ كاميرات المراقبة

وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث برئاسة النقيب سيد نصرالله معاون مباحث القسم والنقيب أحمد طارق والنقيب أحمد عبد السلام.

تسلل الطلاب إلى المدرسة

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب تسللوا المدرسة الواقعة في التل الكبير بالاسماعيلية أثناء غياب الموظفين واستولوا على المعدات والمكن لبيعها لأحد عمال الخردة، تم القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى أنهم كانوا على علم بمداخل ومخارج المبنى، ومواعيد عدم تواجد الحراس. بقصد السرقة وبالبيع لعميلهم عامل الخردة، وتم ضبطه.



كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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