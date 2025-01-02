ضبط 1000عبوة أغذية فاسدة خلال حملة تموينية بالإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

نتائج الحملة المكبرة

ومن جانبها قالت شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 1000 عبوة منتهية الصلاحية من (جبن، بن، عصير، بسكويت، ومكرونة) بأحد المحال في حي ثان.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

كما تم ضبط 200 كيس مكرونة بأحد المحال بحي أول.

المخالفات والمحاضر التي تم ضبطها خلال الحملة

كما أسفرت مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، في مجال الرقابة على المخابز، عن تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 4 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، 3 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضرين للتوقف عن الإنتاج، 4 محاضر لعدم وجود لوحة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

الرقابة على الأسواق والمحال التجارية

تم تحرير محضر لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، 21 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 18 محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية، للحفاظ على أرواح المواطنين، وضبط ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات والسلع وتوافرها بالأسواق.





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