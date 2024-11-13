محافظ الإسماعيلية يتفقد صوامع القنطرة شرق استعدادًا لموسم حصاد القمح (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، صومعة القنطرة شرق، وذلك استعدادًا لموسم حصاد القمح 2025، في إطار جولته التفقدية للقطاعات الخدمية بمركز ومدينة القنطرة شرق.

أبرز الحضور خلال جولة المحافظ بالصوامع

ورافق المحافظ المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، المهندس سعد عامر مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة والدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، فاطمة أبو الوفا منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري عموم مديريات الطرق والنقل، العمل، الإسكان، ومدير مكتبة مصر العامة بالمحافظة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

الزراعة في محافظة الإسماعيلية

وأشار أكرم إلى أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الواعدة في مجال الزراعة حيث تشتهر بالعديد من المحاصيل التي تميزها ويتم تصديرها لدول العالم كما تضم عددًا من الصوامع التي جاءت ضمن استراتيجية الدولة؛ للحفاظ على المحاصيل والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

قوة صوامع القنطرة شرق

وأوضحت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن صومعة القنطرة شرق تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهي عبارة عن أثنى عشر خلية كل خلية تسع 5000 طن، بإجمالي سعة الصومعة 60000 طن وعدد 3 خلايا صرف.

وتفقد أكرم ورشة الصومعة والتي تقوم بتوزيع تقاوي القمح على المزارعين تسهيلًا وتيسيرًا على المزارعين من أهالي مركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

إجمالى ما تم استلامه من أقماح

وأشار سليمان عمر مدير صومعة القنطرة شرق إلى أنه تم استلام كمية تقدر (۱۷۹٥٤.٥٤٥) طن من القمح المحلى خلال الموسم الماضي عام ٢٠٢٤، وكمية (٤٢٧.٠٩٠) طن من القمح المنقول والمستهدف للصومعة في العام المقبل واستلام كمية (۳۰۰۰۰) طن، ويتم المتابعة مع المزارعين وتقوم الصومعة بالمساعدة في توفير التقاوى المعتمدة للمزارعين وتستلم الصومعة كميات من القمح المستورد (٩٥٠٠٠) طن والصومعة مربوط عليها مطاحن شرق الدلتا والكرام بالعريش فى شمال سيناء ومطحن الطارق فى جنوب سيناء ومطحن السلام في القنطرة شرق، ويوجد بالقنطرة شرق مطحن السلام بقدرة إنتاجية (١٥٥) طن فى اليوم ويقوم بتوفير الدقيق المخابز القنطرة شرق ومركز القنطرة غرب ومركز القصاصين ومركز أبوصوير، ويبلغ عدد المخابز البلدية المدعمة بمركز ومدينة القنطرة شرق ٣٢ مخبزا بمعدل إنتاج حوالي ٧٠٧٣٥٦٦ رغيف / يوم.

وأوضح أبو الفضل السيد نائب مدير صومعة القنطرة شرق، أن دورة استقبال القمح تبدأ منذ البوابة ثم الميزان ثم نقرة استقبال القمح للتفريغ ثم الميزان والنقرة مرة أخرى من خلال ساقية و٤ روافع ثم وحدة تنقية الشوائب من الغلة ثم المغناطيس لإزالة الشوائب الصلبة والمدنية ثم الروافع مرة أخرى لتخزين القمح بعد التنقية ومتابعته بشكل يومي ودوري بأحدث الأجهزة التكنولوجية الأوتوماتيكية لضبط حرارة تخزين القمح لمنع فساده.

وأضاف أن الصومعة تخضع لإشراف كامل من وزارة التموين وتخضع لنظام الفيفو لتصريف القمح ( نظام الأقدم فالأحدث).

ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية تضم أربع صوامع، هي صومعة الإسماعيلية المعدنية بأبوصوير وهي عبارة عن ستة خلايا كل خلية تسع ٥٠٠٠ طن بإجمالي سعة الصومعة ٣٠٠٠٠ طن، وكذلك الصومعة الملحقة لمطحن الفيروز بالمنطقة الصناعية بأبوصوير وهي عبارة عن أربع خلايا كل خلية تتسع إلى ٥٠٠ طن بإجمالي سعة الصومعة ٢٠٠٠ طن وكذلك صومعة أبوصوير التي تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهي عبارة عن ستة خلايا كل خلية تسع ٥٠٠٠ طن بإجمالي سعة الصومعة ٣٠٠٠٠ طن بالإضافة إلى صومعة القنطرة شرق.

ويذكر أن قرى مركز ومدينة القنطرة شرق من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية ويبلغ عددها ٤ قرى رئيسية وتوابعها وعددهم ٣٧ تابعا.