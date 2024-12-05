هل يصيب مرض خشونة المفاصل صغار السن؟

الخشونة من الأمراض التى تصيب المفاصل وتسبب آلاما مزعجة، وقد تسبب صعوبة الحركة عند وجود الإصابة بالركبتين.

وعادة تحدث الخشونة مع التقدم فى العمر وأحيانا تصيب الشباب، ولكن يمكن أيضا أن تصيب صغار السن ما يقلق الأمهات كثيرا.

خشونة المفاصل يمكن أن تصيب صغار السن

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي: لا يقتصر مرض خشونة المفاصل على كبار السن فقط، فالخشونة مرض مزمن يقلل القدرة على الحركة والنشاط اليومي والوظيفي، ويصيب ملايين الأشخاص حول العالم في مراحل عمرية مختلفة.

وأضاف البدوي: تسبب خشونة المفاصل تآكل الغضاريف الموجودة في نهايات عظام الأطراف وتحميها من الاحتكاك ببعضها البعض، وتآكل غضاريف المفاصل (الخشونة) تسبب ألما شديدا بالمفاصل وصعوبة بالحركة.

أسباب خشونة المفاصل فى صغار السن

وتابع، أن من أسباب خشونة المفاصل في صغار السن:

السمنة د، وتشكل عبئا كبيرا على المفاصل، حيث يمثل كل كيلو زيادة في وزن الشخص حمل ٤ كيلوات علي مفاصل الظهر والساقين.

الوظائف المكتبية التي تستلزم الجلوس بدون حركة لساعات طويلة.

أوضاع الجلوس السيئة لفترات طويلة أو رفع الأشياء الثقيلة بشكل منتظم.

الرياضات المجهدة للمفاصل مثل كرة القدم والهوكي، خصوصًا للمحترفين.

الاستعداد الوراثي، حيث تصيب الخشونة أفراد الأسرة في سن مبكرة.

إصابات المفاصل المتكررة بسبب حوادث أو رياضة عنيفة أو حتى التهابات متكررة.

مرض السكري واضطرابات هرمون النمو يساعد على حدوث خشونة مبكرة.

خشونة المفاصل، فيتو

مخاطر الخشونة المبكرة

وأوضح الدكتور أحمد البدوي، أن من مخاطر ومضاعفات الخشونة المبكرة:

تسبب الخشونة نفس الأعراض في الصغار والكبار من ألم وصعوبة الحركة خصوصا عند النهوض من الجلوس وصعود السلالم، وسماع صوت طقطقة عند حركة المفصل.

يعاني صغار السن المصابين بالخشونة من عدم القدرة على ممارسة نشاطات الحياة الطبيعية مثل أقرانهم، كممارسة الرياضة أو القيام بوظائف معينة، ورفضهم في أعمال وكليات تتطلب لياقة بدنية مما يضعهم تحت ضغط نفسي واكتئاب.

علاج خشونة المفاصل

وأضاف أخصائي العلاج الطبيعي، أن تشخيص خشونة المفاصل يعتمد على الفحص الطبي والأشعة العادية أو الرنين، والعلاج يكون على حسب درجة الخشونة ويشمل العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي وحقن المفاصل، وهو ضروري للحفاظ على حركة المفاصل وتخفيف آلام الخشونة وحركة الجسم بسهولة، وذلك بجانب التخلص من الوزن الزائد وممارسة الرياضة بانتظام والابتعاد عن الجلوس لفترات طويلة لتجنب حدوث أى مشكلات بالمفاصل.

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