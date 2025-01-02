الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجهاد الإسلامي تعلن إنقاذ رهينة حاولت الانتحار

الجهاد الإسلامى،
الجهاد الإسلامى، فيتو

أفاد المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، الخميس، بإنقاذ حياة رهينة حاولت الانتحار قبل 3 أيام.

محاولة انتحار أحد الأسرى

وقال الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي": "قبل 3 أيام تعاملت إحدى فرقنا الطبية مع محاولة انتحار أحد الأسرى لدى إحدى مجموعات التأمين في سرايا القدس".

وأضاف: "نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية التي تدهورت نتيجة وضع حكومة نتنياهو شروطا جديدة أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه".

وتابع: "الأسير الإسرائيلي الذي حاول الانتحار كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى التي تنطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع العدو".

تشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى

وأكد الناطق العسكري أنه "نتيجة هذه الحادثة أعطت سرايا القدس قرارا بتشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى".

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 154 ألف شهيد ومصاب

استشهاد 38 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رهينة رهينة حاول الانتحار الجهاد الإسلامي

مواد متعلقة

وفد من حركة الجهاد الإسلامي يصل إلى مصر لبحث صفقة تبادل الأسرى

بعد الفيتو الأمريكى، الجهاد الإسلامي تتهم واشنطن بإدارة حرب الإبادة فى غزة

حركة الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي على دمشق
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل تجديد عقد زيزو مع الزمالك

مات فجأة أثناء عمله، جمال شعبان يكشف عن أول ضحايا السكتة القلبية في 2025

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

ابحث مع وزارة العمل، أسماء 5 مصريين كانوا يعملون بالسعودية ولهم مستحقات مالية

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

رقم ضخم، اتحاد الكرة يطالب الزمالك بسداد مديونياته

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس 2-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2 يناير 2025

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أبرزهم زيزو والشناوي.. 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، ما معنى الجدال وأصل الكلمة لغويا؟ (فيديو)

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

حكم الاستشفاء بقراءة سورة الصافات وفضائلها وأسمائها

المزيد
الجريدة الرسمية