الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

العربية: حماس تطلب مهلة 10 أيام لإعداد قائمة بأسماء أسرى الاحتلال الأحياء

الأسرى الإسرائيليين،
الأسرى الإسرائيليين، فيتو

أفاد موقع قناة العربية، اليوم الخميس، بعودة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الصهيوني.

استئناف مفاوضات وقف النار في غزة

ونقلت العربية، عن مصادر لم تسمها، أن الوسطاء طلبوا من إسرائيل عدم تقديم أي مطالب جديدة، واجتماع بالقاهرة خلال أيام لوضع تصور نهائي لاتفاق غزة.

حماس تتهم نتنياهو بتعطيل اتفاق تبادل الأسرى 

وقالت المصادر للعربية: "إن حماس طلبت مهلة 10 أيام لإعداد قائمة الأسرى الأحياء".

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس، أن الحركة جاهزة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل وفقا للبنود التي تم التوافق بشأنها وضمانات التنفيذ، مؤكدا أن الاتفاق مع الاحتلال ممكن وتحقيقه قريب.

حماس تعلن شروطها للاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي

وقالت حماس: إن الحركة جاهزة للاتفاق وفقا للبنود التي تم التوافق بشأنها وضمانات التنفيذ، والآليات التي تم الاتفاق عليها والمتعلقة بوقف النار، وتبادل الأسرى "أحياء وجثث" من فئة المدنيين والنساء بمن فيهم المجندات، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.

إضافة إلى إدخال المساعدات للقطاع، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد متفق عليه، وبضمان أن ينتهي بالانسحاب الكلي من قطاع غزة، ويترافق مع عودة النازحين في كل مرحلة".

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